Un indésirable de Premier League va rejoindre l'Atlético de Madrid !

Titularisé à trois petites reprises en championnat cette saison, le défenseur turc est loin de connaître la même saison qu'en 2019-2020, où il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat.

Leicester City vit une saison très compliquée et ce n'est pas Caglar Söyüncü qui dira le contraire. Le défenseur central turc, incontournable il y a trois ans et considéré comme l'un des meilleurs du championnat à la fin de la saison 2019-2020, n'a été titularisé qu'à trois reprises et a été placé aux oubliettes.

En partance pour l'Atlético de Madrid à Noël, le joueur de 26 ans était finalement resté en Premier League après que sa direction ait freiné son transfert, estimant qu'il pouvait avoir un rôle à jouer dans le maintien des Foxes. Quatre mois plus tard cela semble désormais presque officiel, le Turc rejoindra les Colchoneros en fin de saison.

C'est cette fois la presse turque et Ertan Süzgün qui annoncent cette nouvelle, déjà publiée il y a quelques mois par Fabrizio Romano. Un contrat de 4 ans est évoqué pour celui qui sera libre au mois de juin.