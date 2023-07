"C'est la destination la plus probable pour Roméo Lavia"

Où ira Roméo Lavia ? La pépite belge de Southampton n'accompagnera pas les Saints en Championship, mais son futur club n'est pas encore connu... même si une piste se détache.

Roméo Lavia (19 ans) a fait forte impression pour sa première saison complète en Premier League, et ce malgré la relégation de Southampton. Le Belge s'est imposé parmi les meilleurs joueurs de moins de 20 ans en Angleterre, et n'accompagnera certainement pas les Saints en D2.

Plusieurs destinations ont déjà été citées : Chelsea, Arsenal, Manchester United, Newcastle United mais aussi et surtout Liverpool. C'est le club de Jürgen Klopp qui semble le plus concret, et selon un observateur de Southampton, c'est l'issue la plus plausible du dossier.

Jacob Tanswell, suiveur des Saints pour The Athletic, estime ainsi : "Southampton veut une grosse somme pour lui, qu'il faut estimer entre 45 et 50 millions de livres (...) Chelsea et Liverpoo sont les deux plus concrets".

Mais ce sont bien les Reds qui paraissent le plus crédibles pour Tanswell. "Je dirais que Liverpool, avec Jürgen Klopp, avec le travail de fond qui a été fait sur le dossier, est la destination la plus plausible", déclare-t-il ainsi sur Empire of the Kop, un site de fans des Reds.