Le Standard termine la saison avec un trophée... grâce à ses supporters, sans surprise

Le Standard aura finalement remporté un trophée... dans les tribunes. Le Matricule 16 s'adjuge le "Supporters Time" aux Pro League Awards pour le tifo déployé à la fin du mois de janvier, contre Courtrai, à l'occasion des 125 ans du club.

Si le Standard a connu la pire saison de son histoire sur le plan sportif, les supporters se sont, quant à eux, mis en valeur de la plus belle des manières pour le 125e anniversaire du club.

Animations dès le début de la saison, tifos aussi impressionnants les uns que les autres, une ambiance toujours au rendez-vous qui a plus que probablement sauvé l'avenir sportif des Rouches en D1A en leur permettant de s'imposer contre Bruges, Anderlecht et Genk, prenant ainsi neuf unités important dans la lutte pour éviter les play-downs.

Le Standard remporte le "Supporters Time" aux Pro League Awards

Le contraste était prenant. Là où les supporters se révélaient sous leur plus beau visage, et demeuraient dans le respect même lorsque la situation sur le terrain était critique, le Matricule 16 semble tombé proche du fond du trou, à tel point qu'à l'heure d'écrire ses lignes, on ne peut pas se prononcer avec certitude sur son avenir.

Ces supporters-là, ils méritaient certainement une récompense. Ils vont l'obtenir, ce lundi soir, lors des Pro League Awards qui auront lieu au sein du casino rénové de Middelkerke.

En effet, le Standard remporte le "Supporters Time" pour le tifo des 125 ans déployé contre Courtrai à la fin du mois de janvier. Une infime consolation pour les fans liégeois, qui auront tout essayé pour insuffler l'électrochoc nécessaire.