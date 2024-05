Roland Duchâtelet a peu d'espoir pour l'avenir du Standard : "Une rétrogradation est surmontable, mais elle serait terrible"

L'ancien président n'aime pas voir son club dans une telle situation. Roland Duchâtelet craint une faillite... surtout que l'on ne sait pas réellement quels sont les cadavres dans les finances du Matricule 16.

777 Partners a créé des dégâts irréparables au Standard. Le propriétaire américain a mis le club en vente, qui cherche désormais un nouveau propriétaire et de nouveaux investisseurs.

Ancien président du club, Roland Duchâtelet analyse la situation... avec consternation. "Je trouve que c'est dommage. Le Standard est le club avec le plus gros potentiel en Belgique" a-t-il déclaré dans les colonnes du Belang van Limburg, ce week-end.

"Le Standard est l'un des ambassadeurs les plus importants en dehors de nos frontières. Quand je vais en Allemagne, 'Standard Lüttich' est le premier club que l'on me cite, devant le Club de Bruges et Anderlecht.

Roland Duchâtelet craint une faillite du Standard

Le Standard est donc à la recherche d'un nouveau propriétaire, mais en trouvera-t-il un ? "Dans la situation actuelle, c'est loin d'être sûr. D'autant que l'on ne sait pas exactement quels sont les cadavres dans les placards. Le grand risque est que les dettes réelles soient bien plus importantes que les dettes renseignées. Cela rend une reprise particulièrement risquée."

Lorsqu'on lui demande à quel point un rachat du Standard est probable, Duchâtelet ne se mouille pas trop. "Je vais dire 50%. Je comprends donc que les supporters soient inquiets. La faillite d'un club de football pèse plus émotionnellement que celle d'une entreprise."

"En plus de la relégation, le club risque aussi de renoncer à son Matricule et à son nom officiel. Pour un supporter, cela équivaut à la mort de son club. Comme nous le montre le cas du Beerschot, une rétrogradation est surmontable, mais cela fera mal pendant plusieurs années. Surtout au Standard, qui est en première division depuis plus de cent ans" a-t-il conclu.