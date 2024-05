Le but du Cercle de Bruges n'était pas valable, et voici pourquoi : "J'ai trouvé bizarre qu'on l'appelle à l'écran"

Les critiques pleuvent sur Jonathan Lardot et le VAR depuis le but annulé du Cercle de Bruges, au Club. Pourtant, selon Tim Pots, la décision de ne pas valider le but est on ne peut plus correcte.

Une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre, le Club de Bruges pensait presque perdre son 19e titre de champion de Belgique après l'ouverture du score de Lopes Da Silva. Une phase assez bizarre, longuement analysée par le VAR, qui a ensuite demandé à Jonathan Lardot de venir se faire sa propre opinion. L'arbitre de terrain a finalement annulé le but, pour le plus grand soulagement des supporters du Club... et au plus grand désarroi de tout le monde, au Parc Duden. Ancien arbitre de notre championnat, Tim Pots s'est exprimé sur cette phase polémique, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Et, selon lui, aucun doute n'est possible. "Lopes est hors-jeu sur le coup-franc, car il participe à l'action en bloquant Mechele. Il le gêne légèrement, mais Lopes est ensuite le joueur qui marque. La question est donc : est-ce une nouvelle phase ou la continuité de la première ?" Le but du Cercle de Bruges n'était pas valable ! "Pour cela, il faut se demander si le Cercle a récupéré le ballon de manière contrôlée, et la réponse est clairement non. Si le ballon avait été dégagé par le Club ou contrôlé par un joueur du Cercle, une nouvelle phase aurait commencé et le but aurait été valide. Il s'agissait d'une bonne décision de Jonathan Lardot." Voilà donc la raison pour laquelle l'arbitre principal a été appelé à l'écran. Non pas pour tracer la ligne du hors-jeu à la place du VAR, ni pour se demander si le ballon avait bien franchi la ligne, mais pour donner son interprétation sur la présence, ou non, d'une nouvelle phase. "J'ai trouvé bizarre qu'on l'appelle à l'écran, car le hors-jeu est clair. C'est sans doute pour lui proposer de se faire sa propre opinion sur une phase aussi importante du championnat" a conclu Tim Pots.