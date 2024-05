Un joueur de l'Union avec la Belgique à l'Euro ? Sa réponse claire quant à sa présence dans la présélection

Alessio Castro-Montes a indéniablement franchi un palier cette saison. Le latéral droit de l'Union a même été présélectionné par Domenico Tedesco pour représenter la Belgique à l'Euro.

Quelle saison de la part d'Alessio Castro-Montes ! Arrivé l'été dernier en provenance de La Gantoise, le joueur de 27 ans a réalisé de très bonnes prestations et s'est imposé comme un taulier.

Il compte 51 matchs cette saison, ayant marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives. Un superbe total, assurément.

Alessio Castro-Montes avec la Belgique à l'Euro ?

Certains le voient même comme un potentiel Diable Rouge, et pourquoi pas cet été, à l'Euro ? Selon Het Laatste Nieuws, il aurait été repris par Domenico Tedesco dans sa préselection.

Nous l'avons questionné à ce propos ce dimanche après la victoire contre Genk. "Il y a toujours moyen que je sois appelé. Je n'ai rien entendu de la part du sélectionneur, mais cela m'étonnerait tout de même un peu."

"(Tedesco) ne m'a pas appelé (pour me l'annoncer). On verra bien. On ne sait jamais. C'est déjà un honneur pour moi de figurer dans cette préselection, vu qu'il n'y a que 40 joueurs qui sont repris. Ca fait plaisir d'être aux côtés de tels noms. On verra pour la suite."