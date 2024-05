La superbe émotion de Mark Van Bommel : "Merci à vous aussi, avec vos questions de m*rde..."

On n'avait jamais vu Mark Van Bommel dans un tel état que ce dimanche après la victoire contre Anderlecht. Le coach néerlandais a aussi fait ses adieux à la presse, qu'il a toujours taquinée.

L'ultime conférence de presse de Mark Van Bommel à l'Antwerp aura été un grand moment d'émotion. D'emblée, on remarque que le coach néerlandais est très ému, mais il tente de se contenir. "Posez vos questions", lance-t-il d'un air faussement assuré.

"De votre côté, vous ne voyez que les matchs, les défaites et les victoires, c'est tout. Mais quand vous savez tout ce qui se passe en coulisses, à l'entraînement... Ce qu'on a réalisé me rend fier et ça va me manquer", assure Van Bommel.

La victoire contre Anderlecht a permis de ponctuer une saison moyenne de manière positive. "C'était l'un de nos plus beaux matchs à mes yeux, car c'était le dernier. Tout donner, c'est ce que le public attend de nous", continue-t-il.

Mark Van Bommel ne peut retenir ses larmes

C'est à ce moment que l'émotion a vraiment commencé. La voix de Van Bommel commençait à se briser alors qu'il se servait un verre d'eau. "Encore une fois, je suis très fier. La façon dont les joueurs et les supporters m'ont dit au revoir, ça en dit long aussi", poursuit-il avec les larmes aux yeux.

© photonews

L'entraîneur néerlandais avait alors beaucoup de mal à continuer, et a dû s'interrompre. Se tournant vers Patrick Goots, légende de l'Antwerp et consultant, il lui lance : "Godverdomme Patje, tu ne m'as jamais vu comme ça, hein ?".

"Cette émotion, cela signifie que vous vous identifiez à votre club. C'est le plus difficile en tant qu'entraîneur, s'immerger dans un club, mais une fois que vous avez ce sentiment (il s'interrompt encore)... Godverdomme".

Même pour la presse, avec laquelle il a toujours eu une relation très détendue mais parfois pleine de sarcasme, Mark Van Bommel aura un petit mot. "Merci aussi à vous et vos questions de merde. Même ça, ça me manquera", conclut-il, avant de sortir sous les applaudissements de la salle de presse. Des images rares, pour les adieux d'un gentleman.