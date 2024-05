Un propriétaire américain pour en remplacer un autre ? John Textor prêt à profiter des déboires de 777 !

Il n'y a pas qu'au Standard que la chute de 777 a de lourdes conséquences. En Angleterre, Everton se pose des questions quant à son rachat...et cela pourrait bien intéresser John Textor.

Comme le Standard, le RWDM figure dans une galaxie de clubs, une multipropriété gérée par John Textor et ses associés. En plus de Lyon ou Botafogo, l'homme d'affaire américian a également investi à Crystal Palace.

Et il avoue à The Athletic qu'il attend plus des Eagles : "Nous sommes arrivés à un point où nous avons un investissement important dans un club que nous détenons en minorité. Nous avons beaucoup de succès au Brésil et ça commence en France. Ne pas avoir le même niveau d’intégration avec notre partenaire au Royaume-Uni… Il devient de plus en plus clair que le niveau de collaboration que nous voulons et dont nous avons besoin fonctionne".

Il explique même ouvertement ses doutes quant à son avenir dans le club londonien : "Je veux être impliqué dans un club anglais qui gagne des championnats, qui joue le haut du classement. Et pour cela, il faut prendre des risques qui peuvent aussi vous faire tomber dans l’autre sens. Je ne sais pas si cette stratégie convient nécessairement à Crystal Palace".

John Textor pour succéder à 777 Partners ?

Et ce n'est pas tout : Textor révèle suivre la situation d'Everton, que devait racheter 777 : "Everton représente le meilleur du football anglais. J’aime le fait que le club ne soit pas à Londres. Tout le monde devrait vouloir acheter Everton en ce moment. C’est à ce genre de club que je fais référence. Ce serait formidable de ramener l’un de ces grands clubs anglais vers la gloire".

Les Toffees pourraient donc passer d'une reprise par 777 Partners à un rachat par John Textor. Reste à voir comment les supporters réagiront à ces déclarations, eux qui vivent des saisons en deçà des ambitions affichées années après années.