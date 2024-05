"Une prestation enivrante" : Charles De Ketelaere n'a pas marqué, mais il continue de gagner des points avant l'Euro

L'Atalanta Bergame a parfaitement digéré sa victoire en finale d'Europa League, contre le Bayer Leverkusen. Face au Torino, la Dea a remis le même tarif : 3-0, avec une superbe prestation de Charles De Ketelaere.

Remonter sur la pelouse pour disputer une rencontre de championnat "inutile" quelques jours après une victoire en finale de Coupe d'Europe, la première de l'histoire du club, cela ne devait pas être simple, pour les joueurs de l'Atalanta.

Dimanche, dans une rencontre qui comptait pour du beurre, en Série A, le Dea était opposée au Torino. Auteur de la passe décisive sur le premier but de Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere a été au four et au moulin.

Charles De Ketelaere, la surprise dans le onze des Diables à l'Euro ?

Sorti à la 75e minute sous les applaudissements du Gewiss Stadium, le joueur prêté par l'AC Milan a hérité de la note de 7.5/10 dans la Gazzetta dello Sport, soit la note la plus élevée pour cette rencontre. Le média italien, pour décrire sa prestation, a utilisé le mot "ubriacante", que l'on pourrait traduire par "enivrante".

Quelques semaines avant l'Euro, Charles De Ketelaere continue de jeter le trouble dans la tête de Domenico Tedesco. Et si c'était lui le titulaire surprise, le 17 juin contre la Slovaquie ?