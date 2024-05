Un match interrompu par la pluie et riche de cinq buts en prolongation : quel suspense pour le dernier ticket vers la D1A !

Courtrai a assuré sa place en D1A au détriment de Lommel. Les Kerels ont toutefois plus souffert qu'attendu.

Après sa victoire 0-1 au match aller, Courtrai avait son sort entre les mains face à Lommel, pour assurer une 14e saison consécutive en D1A. Mais les Limbourgeois ont directement glacé le Stade des Eperons d'Or en ouvrant le score grâce à Diego Rosa après trois minutes de jeu.

De quoi directement faire monter la tension chez les Courtraisiens. D'autant que Felipe Avenatti était contrarié par le poteau, par une position de hors-jeu puis par le gardien adverse sur trois grosses occasions.

Une pluie torrentielle s'est ensuite invitée et a même conduit l'arbitre à interrompre la rencontre pendant un quart d'heure. 0-1 au bout des 90 minutes, les deux équipes étaient donc envoyées vers les prolongations.

© photonews

Courtrai a eu chaud

Moment choisi par Thierry Ambrose pour sortir de sa boîte et planter deux buts pour placer Courtrai aux commandes de cette double confrontation. Mais Lommel relançait immédiatement le suspense en inscrivant le but du 2-2 sur penalty avant le début de la deuxième mi-temps de ces prolongations.

Mais les visiteurs avaient encore un but de retard à rattraper et ont été sanctionnés des espaces laissés par deux nouveaux buts courtraisiens. Freyr Alexandersson réussit donc son pari de maintenir Courtrai en D1A. Les signaux d'alertes sont toutefois de plus en plus nombreux pour le club ces dernières saisons.