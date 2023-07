Un chouchou du Mambourg s'en va

Le Sporting Charleroi a bien entamé son mercato, et a été assez actif sur le plan des arrivées. Mais un transfert sortant se précise.

Selon la presse iranienne, le transfert d'Ali Gholizadeh du Sporting Charleroi au Lech Poznan est acté. Gholizadeh avait déjà été prêté à Kasimpasa en seconde moitié de saison passée, ayant perdu son statut de titulaire sous Felice Mazzù.

Ali Gholizadeh, 27 ans, s'était imposé comme l'un des chouchous du Mambourg par son style spectaculaire et sa technique au-dessus du lot. Mais son travail défensif n'était parfois pas au niveau dans une équipe qui y a toujours accordé beaucoup d'importance, et encore plus sous Mazzù.

Son prêt en Turquie avait été gâché par une blessure au genou. Avec encore deux ans de contrat à Charleroi, il a opté cette fois pour un départ définitif ; sa valeur marchande est estimée à 1,8 million et c'est environ ce que l'international iranien (30 caps) rapportera aux Zèbres.