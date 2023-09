Grosse décision de l'Atalanta concernant Charles De Ketelaere !

Très grandement critiqué après une mauvaise première saison en Série A, Charles De Ketelaere renaît véritablement sous les couleurs de l'Atalanta Bergame.

Le Diable Rouge a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison en ayant une influence constante sur le jeu de son équipe, actuelle sixième du championnat d'Italie.

Prêté jusqu'à la fin de la saison, De Ketelaere ne reviendra probablement jamais à l'AC Milan... sauf sous les couleurs de l'Atalanta. En effet, La Dea aurait décidé de lever l'option du joueur, avant même Noël. Pour rappel, l'option d'achat se situe aux alentours des 22M€, après un prêt payant de 3M€ pour arrondir la somme.

Atalanta want to make De Ketelaere's move from #ACMilan permanent before Christmas. The story between the Belgian prince and the Rossoneri looks over