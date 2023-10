🎥 Match cauchemardesque pour Ameen Al-Dakhil, auteur de son premier but...contre son camp, fatal à Burnley

Nouvelle défaite pour Burnley et Vincent Kompany. Les Clarets menaient pourtant au score face à Chelsea.

Duel d'équipes plus que jamais en besoin de points cette après-midi entre Burnley et Chelsea. Après avoir remporté sa première victoire face à Luton Town, Burnley pensait poursuivre sur sa lancée en ouvrant le score sur sa seule frappe cadrée de la première mi-temps, une efficacité qui caractérise plutôt les adversaires des Clarets ces derniers temps.

Mais les hommes de Vincent Kompany n'ont pas réussi à tenir leur avance jusqu'à la mi-temps, la faute à un but contre son camp d'Ameen Al-Dakhil. Titulaire aux côtés d'Hannes Delcroix dans l'axe de la défense, l'ancien Trudonnaire a manqué de réussite en déviant de la cuisse un centre puissant de Raheem Sterling dans un angle fermé.

Al-Dakhil a d'ailleurs été remplacé à la mi-temps. Mais le mal était fait, Chelsea était relancé dans la partie et plantait trois buts via Cole Palmer, Raheem Sterling et Nicolas Jackson pour s'imposer 1-4. Burnley reste ainsi dans la zone rouge, tandis que Chelsea grimpe à la neuvième place.