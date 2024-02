C'est fait : un Diable Rouge s'envole vers la Premier League

C'était l'une des informations de ce début de journée : Matz Sels intéresserait Nottingham Forest. Le club anglais est à la recherche d'un nouveau gardien et aurait jeté son dévolu sur l'ancien portier d'Anderlecht et de La Gantoise.

Selon le très reconnu Fabrizio Romano, le club anglais aurait déposé une offre aux alentours de 6 et 7 millions d'euros. Strasbourg avait donc les cartes en main.

Quelques heures plus tard, le journaliste italien a annoncé que les deux clubs étaient tombés d'accord et que Sels se dirigeait actuellement vers l'Angleterre pour passer sa visite médicale.

🚨🌳 Nottingham Forest agree deal to sign Matz Sels as new goalkeeper, here we go!



Strasbourg to receive fee around €6/7m as deal has been completed.



Sels, flying to Nottingham for medical. pic.twitter.com/u7oeHDbcQz