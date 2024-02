Le vent a-t-il enfin tourné pour Vincent Kompany et Burnley ? "C'est pour cela que l'on joue au football"

Burnley a accroché un point dans le temps additionnel contre Fulham. Une belle revanche vu les fins de match souvent défavorables aux Clarets.

Avec sept points de retard sur le premier non-relégable (Nottingham, qui compte un match de moins), Burnley va devoir accélérer la cadence pour se maintenir en Premier League. Et ce n'est pas un partage comme celui de hier soir face à Fulham (lire ici pour un résumé plus complet) qui changera la situation des Clarets.

Mais au-delà du bilan comptable, le point récolté fait du bien au moral, plus qu'il a été conquis après avoir été mené 0-2 et grâce à une égalisation dans le temps additionnel. Un soulagement après tous les points perdus dans le money time : "C'est pour cela que jouons au football. Ils ont beaucoup couru et ont été récompensés. Ce n’est pas facile de trouver une solution immédiatement. Le plus grand message était de ne rien regretter. Mes joueurs n’ont pas eu besoin de mes encouragements, ils ont repris le match eux-mêmes" explique Vincent Kompany.

Mais il reste tout de même du boulot, notamment vu la première mi-temps : "On a très mal commencé. Les deux buts qu'on encaisse, cela ne peut pas arriver" déclare-t-il sur le site internet du club. Comme un air de déjà vu, mais cette fois avec un happy end. Cela suffira-t-il pour ramener quelque chose du déplacement à Anfield de samedi prochain ?