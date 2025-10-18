Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 3-1 contre Charleroi pour la première de David Hubert. De quoi reprendre sa marche en avant, presque comme si de rien n'était.

Alors que l'automne prend progressivement possession du Parc Duden, plusieurs ombres planaient avec insistance au-dessus de ce match entre l'Union et Charleroi. Celle de Sébastien Pocognoli, brutalement parti rejoindre l'été indien monégasque, mais aussi celle des négociations tuées dans l'œuf entre la direction unioniste et Rik De Mil.

Des circonstances qui ont propulsé David Hubert sur le banc saint-gillois. Dans la foulée de la défaite de son ancienne équipe louvaniste contre Bruges, parallèlement au premier match de l'ère Pocognoli sur le Rocher, Hubert a opéré quelques choix forts, comme celui de titulariser Louis Patris au détriment d'Anan Khlaili sur la droite pour la première fois. On note aussi la présence sur le banc de Kamiel Van de Perre et Kevin Rodriguez, ce dernier n'étant rentré que vendredi de ses obligations internationales.

Dans le camp d'en face, Rik De Mil retrouvait Parfait Guiagon. Le retour du maître à jouer carolo combiné à la bonne forme de Patrick Pflücke s'est avéré synonyme de renvoi sur le banc d'Antoine Bernier. La partie a commencé sur un premier round d'observation, avec toutefois quelques espaces trouvés par Charleroi dans la défense unioniste, mais pas exploités.

Un but et un assist pour Florucz

De son côté, l'Union a conservé son efficacité malgré le changement d'entraîneur : après une première occasion pour Adem Zorgane sur phase arrêtée, l'ouverture du score n'a pris qu'un quart d'heure, tombant sur un bel enchaînement contrôle - frappe de Raul Florucz, servi par Christian Burgess dans le rectangle (16e, 1-0).

Pour le reste, la première mi-temps n'a pas accouché d'une kyrielle d'occasions. L'Union a souvent cherché à combiner sur ses premières relances pour attirer le pressing adverse et trouver l'homme libre dans l'entrejeu. Mais le décalage trouvé n'a que rarement permis de lancer les attaquants, si ce n'est de temps en temps Florucz, malheureux dans ses tentatives de rentrer dans le jeu, sur le côté gauche.

Côté carolo, seule la glissade de Christian Burgess a vraiment contribué à mettre Kjell Scherpen sous pression, sur une frappe puissante de Titraoui. Un coup franc plein axe de Patrick Pflücke aurait pu rentrer dans cette catégorie, mais son ballon trop faible n'est pas à catégoriser comme un réel danger.

Alors que la mi-temps se profilait sans mettre l'électrocardiogramme des supporters à rude épreuve, Charleroi a créé la surprise en égalisant sur la dernière action. C'est une longue touche qui a piégé la défense de l'Union, et en particulier Fedde Leysen. Sa déviation en première zone a profité à Aiham Ousou, qui a égalisé à bout portant juste avant de rentrer au vestiaire.

Aucun changement à la pause mais bien une évolution au marquoir pour reprendre le match. C'est un ballon involontairement dévié par Etienne Camara qui a lancé l'Union vers le 2-1 en offrant tout le couloir droit à Florucz, qui a centré pour Ousseynou Niang, très précis sur sa reprise en pleine course. D'emblée de retour aux commandes, l'Union a contrôlé le rythme de la rencontre, ne concédant pratiquement rien à Charleroi.

Les protégés du Parc Duden ont même sécurisé la fin de match en faisant le break à l'entame du dernier quart d'heure sur une magnifique frappe de Matias Rasmussen, servi à l'entrée du rectangle par Niang (76e, 3-1). Le pied gauche caviar du Norvégien a même failli contribuer au 4-1 dans la foulée, mais Christian Burgess a été signalé hors-jeu sur sa reprise de la tête à l'occasion d'un coup franc.

Malgré des occasions assez nettes de chaque côté dans les dernières minutes, le score n'évoluera plus : l'Union Saint-Gilloise s'impose 3-1 et permet à David Hubert un début de mandat tout en douceur avant le choc de mardi contre l'Inter Milan. Soirée moins réjouissante pour Rik De Mil, bel et bien reparti du Parc Duden dans le camp adverse et avec une défaite dans les valises.