Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi

L'Union Saint-Gilloise s'est montrée plus entreprenante que Charleroi. Cela se reflète dans les notes individuelles des joueurs et dans le score final.

Union :

Scherpen (6) : relativement peu mis à contribution en première mi-temps, si ce n'est sur une frappe tendue de Titraoui. Rien à se reprocher sur l'égalisation carolo.

Mac Allister (7) : le plus solide du trio défensif ce soir. Match sans fioriture, avec quelques montées offensives en prime dans les dernières minutes.

Burgess (6,5) : à l'assist sur l'ouverture du score pour devenir...le meilleur passeur de l'équipe cette saison. Une belle bourde pour lancer Titraoui qui n'a pas prêté à conséquence.





Leysen (5) : quelques imprécisions en début de match, fautif sur l'égalisation carolo. Son jeu au pied devra progresser pour pratiquer le football que David Hubert semble vouloir amener avec ce jeu de combinaison dans les premières relances.

Patris (7,5): le Gembloutois s'était montré à son avantage sur ses montées en jeu depuis son arrivée, il a confirmé en tant que titulaire avec beaucoup de récupérations hautes et de jeu vers l'avant qui ont créé du déséquilibre.

Rasmussen (8): titularisé à la place de Van de Perre, il est à plusieurs reprises sorti de son travail de l'ombre à la récupération pour réussir quelques déviations intéressantes dans l'entrejeu et même un magnifique tir du gauche pour permettre à l'Union de faire le break, suivi d'un coup franc millimétré pour Burgess.

Zorgane (7) : toujours aussi important pour faire respirer le jeu de l'Union. L'Algérien a contrôlé le tempo de la rencontre, tantôt en temporisant, tantôt en lançant les attaquants en profondeur, sans compter son travail devant le rectangle.

Niang (7) : le jeu penchait souvent du côté de Patris, laissant le Sénégalais un peu moins souvent au ballon sur son flanc. Mais c'est bien lui qui a fait la différence pour remettre l'Union aux commandes d'une reprise en fin de course dès le début de la deuxième mi-temps.

Ait El Hadj (6,5) : beaucoup de démarquages pour recevoir le ballon derrière Promise David pour faire avancer le jeu mais guère souvent trouvé dans les conditions recherchées.

David (6) : Peu souvent trouvé en position mais souvent en attente d'un bon centre et utile pour mobiliser plusieurs défenseurs ou permettre à ses équipiers de jouer le deuxième ballon.

Florucz (7) : match paradoxal de l'attaquant autrichien, utilisé dans le même rôle que sous Sébastien Pocognoli, avec beaucoup de percées sur la gauche. Souvent malheureux dans ses tentatives de rentrer dans le jeu, il sort de la rencontre avec un but qui va lui faire énormément de bien et le centre pour Niang qui permet à l'Union de repasser devant.

Charleroi :

Delavallée (6): Avec trois buts sur trois frappes cadrées, l'Union n'a pas vraiment permis au dernier rempart carolo de s'illustrer. Match frustrant par excellence pour un gardien.

Van den Kerkhof (6,5) : assez offensif sur son flanc, avec quelques déboulés qui auraient mérité mieux mais n'ont rien donné, que ce soit suite au manque de tranchant des attaquants dans le rectangle ou à lui-même, on pense notamment à l'occasion sur sa frappe trop croisée.

Ousou (7) : très costaud dans son duel face à Promise David, également très décidé pour égaliser sur la dernière action de la première mi-temps, match très solide de la part du capitaine carolo.

Keita (5,5): parfois à la peine sur les premiers mètres mais souvent bien placé pour se reprendre dans la foulée et contrer quelques frappes unionistes.

Nzita (6) : quelques centres intéressants depuis son flanc gauche, dont un caviar qui aurait dû être mieux exploité par Scheidler dans le rectangle.

Camara (4): match volontaire mais fautif sur l'ouverture du score et sur le 2-1 où il lance involontairement Florucz sur la droite.

Titraoui (6): dès le début, l'algérien s'est projeté dans l'espace entre le milieu de terrain et la défense de l'Union. Mais cette dernière a rectifié le tir et Titraoui a alors moins eu droit au chapitre dans le match dans le match avec son ancien compère Adem Zorgane.

Guiagon (6) : de retour dans le groupe en dernière minute, le maître à jouer des Zèbres a fait du bien par sa qualité technique pour garder le ballon. Mais il n'était - assez logiquement pas encore à son niveau habituel - dans le dernier geste.

Romsaas (5) : peu en vue dans ses infiltrations. On l'a ensuite vu reculer pour toucher un peu plus de ballons et se mettre au service du collectif.

Pflücke (4,5) : pas autant en réussite que ces dernières semaines. A souvent repiqué vers l'intérieur pour laisser le flanc à Van der Kerkhof mais pas assez juste globalement. Un coup franc cadré mais trop mou pour inquiéter Scherpen, loin du chef d'oeuvre en pleine lucarne délivré contre La Gantoise.

Scheidler (5,5) : bosseur avec ses remises dos au but, courageux dans les duels avec Burgess mais trop peu présent sur les rares bons ballons reçus dans le rectangle, comme ce bon centre d'Nzita face au but. A sa décharge, il n'a pas souvent été accompagné comme il se doit.