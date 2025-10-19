Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

Louis Patris a décroché sa première titularisation avec l'Union Saint-Gilloise hier soir. Et il s'en est bien tiré sur le côté droit.

Sous les ordres de Sébastien Pocognoli, Louis Patris avait déjà montré ce qu'il avait dans le ventre lors de ses montées au jeu pleines de punch. Il a poursuivi sur sa lancée en tant que titulaire. Préféré à Anan Khalaili par David Hubert, le Gembloutois s'est montré très incisif pour récupérer le ballon haut et permettre à l'Union de se projeter vers l'avant.

"Je suis content de mon match, même si je peux faire mieux sur le but encaissé", analysait-il à notre micro après le coup de sifflet final. "On se devait de maîtriser le match à domicile, Charleroi ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Nous un peu plus. Même si on aurait pu marquer davantage, je pense qu'on a dominé la rencontre".

Louis Patris, une carte à jouer sous David Hubert ?

Outre la victoire, l'actualité du moment est évidemment l'arrivée encore toute fraîche de David Hubert : "Il doit à s'adapter au club comme tous les coachs ont fait avant lui, mais c'est aussi à nous de nous adapter à ce qu'il veut mettre en place", poursuit Patris.

Avec cette première victoire malgré seulement deux entraînements au complet, Hubert s'est offert du temps pour mettre en place son plan de jeu : "Pour le moment, c'est un peu tôt de vraiment parler de ce qu'il veut apporter personnellement, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de nous entraîner, son style sera plus définissable dans les prochaines semaines".





Reste que Louis Patris n'était pas totalement dans l'inconnue avec ce changement d'entraîneur : "David Hubert était sur le terrain comme coéquipier lors de mon premier match professionnel avec Louvain, il me connaissait déjà un peu". Les deux hommes se sont également croisés à Neerpede quand Hubert était dans le staff des RSCA Futures et que Patris venait d'arriver en provenance d'OHL. Désormais, c'est bien au Parc Duden qu'ils collaborent à nouveau, dans des rôles bien plus en vue qu'à l'époque.