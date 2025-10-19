Réaction Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Louis Patris a décroché sa première titularisation avec l'Union Saint-Gilloise hier soir. Et il s'en est bien tiré sur le côté droit.

Sous les ordres de Sébastien Pocognoli, Louis Patris avait déjà montré ce qu'il avait dans le ventre lors de ses montées au jeu pleines de punch. Il a poursuivi sur sa lancée en tant que titulaire. Préféré à Anan Khalaili par David Hubert, le Gembloutois s'est montré très incisif pour récupérer le ballon haut et permettre à l'Union de se projeter vers l'avant.

"Je suis content de mon match, même si je peux faire mieux sur le but encaissé", analysait-il à notre micro après le coup de sifflet final. "On se devait de maîtriser le match à domicile, Charleroi ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Nous un peu plus. Même si on aurait pu marquer davantage, je pense qu'on a dominé la rencontre".

Louis Patris, une carte à jouer sous David Hubert ?

Outre la victoire, l'actualité du moment est évidemment l'arrivée encore toute fraîche de David Hubert : "Il doit à s'adapter au club comme tous les coachs ont fait avant lui, mais c'est aussi à nous de nous adapter à ce qu'il veut mettre en place", poursuit Patris.

Avec cette première victoire malgré seulement deux entraînements au complet, Hubert s'est offert du temps pour mettre en place son plan de jeu : "Pour le moment, c'est un peu tôt de vraiment parler de ce qu'il veut apporter personnellement, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de nous entraîner, son style sera plus définissable dans les prochaines semaines".

Reste que Louis Patris n'était pas totalement dans l'inconnue avec ce changement d'entraîneur : "David Hubert était sur le terrain comme coéquipier lors de mon premier match professionnel avec Louvain, il me connaissait déjà un peu". Les deux hommes se sont également croisés à Neerpede quand Hubert était dans le staff des RSCA Futures et que Patris venait d'arriver en provenance d'OHL. Désormais, c'est bien au Parc Duden qu'ils collaborent à nouveau, dans des rôles bien plus en vue qu'à l'époque.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Union SG

Plus de news

La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute" Réaction

La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"

07:00
Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

22:45
6
Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

10:00
Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

09:40
Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi Analyse

Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi

00:13
Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

08:30
3
🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

09:00
1
Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

22:00
1
Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

08:03
D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

23:00
Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

22:20
Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

21:00
Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

21:40
🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

21:20
Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

20:22
7
Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

20:40
Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

19:44
Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

19:20
Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ? Analyse

Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

18:40
🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

20:00
La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

19:00
2
Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

18:20
"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

18/10
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

17:00
1
"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

16:30
Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

15:30
🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

16:00
Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

15:00
David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

12:20
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
7
"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

14:30
Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

14:00
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

12:59
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KV Malines KV Malines
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved