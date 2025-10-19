Réaction La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"
Photo: © photonews

David Hubert s'est rassuré avec cette première victoire à la tête de l'Union Saint-Gilloise. De quoi réellement commencer le travail avec un peu plus de sérénité.

Le football est ainsi fait : alors que personne ne l'imaginait il y a deux semaines, c'est bien David Hubert qui se tenait sur le banc de l'Union Saint-Gilloise. Avec seulement deux entraînements avec un groupe au complet, les circonstances étaient évidemment difficiles pour déjà marquer l'équipe de son empreinte par rapport à l'ère Sébastien Pocognoli.

"On a eu une entrée en matière difficile, avec beaucoup de déchet technique. On a raté pas mal de contrôles simples. Je ressentais un certain doute, une certaine nervosité en première mi-temps", commence Hubert en conférence de presse.

"On a vu une meilleure équipe de l’Union après la pause", poursuit-il. On était plus en contrôle, on a réussi à faire déjouer Charleroi et à se créer davantage d’opportunités, même si ce n’était pas encore suffisant à mon goût. On est à trois buts sur trois tirs cadrés. C'est bien, l'efficacité est là, mais on n'a pas assez créé. Charleroi a souvent changé de côté pour trouver l'espace sur le flanc, on a réussi à le faire nous aussi, en isolant notamment Ousseynou Niang. 

Pas question de tirer la couverture à son arrivée

Même si l'Union est encore appelée à monter en puissance, David Hubert s'est offert un premier moment de communion avec ses nouveaux supporters, qui scandaient son nom après la fin de la rencontre. Le groupe a un peu dû le pousser, mais Hubert a répondu à l'appel du Parc Duden en allant célébrer devant ses joueurs.

"Ça fait toujours plaisir, mais ce sont les joueurs qui ont fait la différence. Je ne suis pas du style à me mettre en avant pour récolter les applaudissements, mais c'est la coutume. Après tout ce qu'il s'est passé, je pense que c'est un message de la part des supporters pour ce nouveau tournant", se réjouit-il modestement.

"C'est une atmosphère magnifique, je l'ai connue comme joueur, comme adversaire, je préfère l'avoir avec nous. C'est un public chaleureux, positif, qui pousse son équipe, même dans les moments difficiles", poursuit l'entraîneur de l'Union.

À peine arrivé, David Hubert a déjà fort à faire : "On a sept matchs en quatre semaines, mais il ne faut pas regarder plus loin que le match qui arrive. J'ai dit à mes joueurs que c'était la rencontre la plus importante de la saison. Pas une seule fois nous n'avons parlé de l'Inter cette semaine".

