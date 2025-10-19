"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

Charleroi est dans le creux avec ces quatre défaites de rang. Rik De Mil a regretté le manque de concentration des siens à l'issue du match d'hier soir au Parc Duden.

Les résultats de Charleroi restent particulièrement en dents de scie cette saison. Après le 3 sur 12 inaugural puis les trois victoires de rang, le Sporting en est à quatre défaites de suite. Celle d'hier soir à l'Union Saint-Gilloise n'a rien de déshonorant mais enfonce encore un peu plus les Zèbres.

"En première mi-temps, on a montré notre vrai visage. Dans le jeu, on n'était pas moins bon que l'Union. Mais ils ont une bonne défense, c'est difficile pour tout le monde de se créer des occasions contre eux", commence Rik De Mil en conférence de presse.

"Ce qu'il y a, c'est qu'on donne encore des buts à l'adversaire. Le premier tombe trop facilement et sur le deuxième, il faut être plus attentif, on savait qu'ils allaient pousser après qu'on soit revenus dans le match. Ça m'énerve un peu. Ce match, c'était une question d'exploiter certains moments et l'Union l'a bien fait. Ils ont des tueurs. C'est la grande différence. À la fin, on doit reconnaître que leur victoire est méritée", poursuit-il.

Rester fidèle à la ligne de conduite

Comme toujours, l'entraîneur carolo s'est montré très franc : "On pourrait cacher certaines choses. L'Union a plus de qualité que nous. Leur capacité à concrétiser, c'est la grande classe. Mais je n'aime pas me cacher derrière tout ça. Comme à Gand, on ne concède pas grand chose mais on perd. Parfois, c'est à cause d'une erreur individuelle, parfois d'une phrase arrêtée".





"Oui, on est jeune et on manque d'expérience. Mais c'est parfois un peu trop facile comme excuse. On pourrait se dire que face à ça, on va mettre un bloc pas et jouer des longs ballons. Mais ce n'est pas ça que je veux faire. On va jouer notre jeu, en étant plus concentrés. Ces quatre défaites de rang, c'est une phase, une phase qui fait mal", explique De Mil.

Pour conclure, le coach des Zèbres est revenu une dernière fois sur le flirt avorté avec l'Union : "Tout le monde sait que je suis heureux à Charleroi. Bien sûr qu'en tant qu'entraîneur, j'ai des ambitions. Mais ça n'a rien avoir avec le fait d'être à Charleroi ou ailleurs. J'ai dit que j'étais déçu [de ne pas avoir pu négocier avec l'Union], c'est normal : l'Union est un grand club. Mais il faut tourner la page : si tu restes dans des émotions négatives, tu ne fais pas ton travail correctement. On a été très professionnel avec le groupe cette semaine pour préparer la rencontre. Maintenant, il faut continuer et prendre des points. La page est tournée".