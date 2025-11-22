Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-0 contre le Cercle de Bruges. Il a pourtant fallu du temps avant que la mécanique ne se remette en route.

L'Union Saint-Gilloise a beau compter de plus en plus de joueurs appelés en sélection aux quatre coins du monde, le noyau n'avait qu'une hâte : retrouver la quiétude de son Parc Duden avant l'enfer promis mardi à Galatasaray. Pour ce match du samedi après-midi face aux 'amis' du Cercle de Bruges, David Hubert a placé Anouar Ait El Hadj sur le banc pour revenir à un système à deux attaquants (Kevin Rodriguez et Promise David) tout en conservant Rob Schoofs dans l'entrejeu. Sur la gauche, Louis Patris a pris la place d'Ousseynou Niang, suspendu.

Le premier quart d'heure n'était pourtant pas des plus réjouissants, avec une première grosse occasion pour le Cercle, caviardée de la tête par Ibrahim Diakité au petit rectangle, et la sortie de Fedde Leysen, touché à la cheville. Monté à sa place, Ross Sykes a longtemps symbolisé la difficulté de l'Union à lancer des actions posées, à trouver Adem Zorgane dans l'entrejeu ou à offrir du soutien aux attaquants.

Beaucoup de déchet dans le dernier tiers

Les quelques timides occasions saint-gilloises sont ainsi survenues sur phase arrêtées, comme ce coup franc de Rob Schoofs contré, cette reprise de Christian Burgess hors-cadre ou la tête de Kevin Rodriguez à côté de l'objectif. Mais l'Union a tout de même réussi à prendre les devants juste avant la mi-temps sur sa plus belle possibilité, un rush de Promise David (lancé par Rob Schoofs en profondeur), conclu malgré la sortie du gardien brugeois et la tentative désespérée de la défense de sortir le ballon sur la ligne, 1-0 à la mi-temps.

Buteur retrouvé, David est à la base de la première action dangereuse de la deuxième mi-temps avec sa déviation pour lancer Patris sur la droite. Ce dernier a visé Kevin Rodriguez, contré au premier poteau, au grand désarroi de Zorgane derrière lui. De quoi donner le ton d'une deuxième mi-temps plus maîtrisée de la part des protégés du Parc Duden, avec des sorties de défense plus justes, du mouvement autour de Schoofs et Zorgane pour dynamiser le jeu.

Cela a fini par payer à l'entame du dernier quart d'heure sous la forme du 2-0 de Raul Florucz (monté au jeu) au bon endroit pour pousser au fond un ballon renvoyé par Delanghe sur une tentative de Kevin Rodriguez dans un angle fermé. L'Union renoue donc avec la victoire avant de retrouver la Ligue des Champions, l'avance sur le Club de Bruges est désormais de sept points avant le match des Blauw en Zwart contre Charleroi.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!


Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
