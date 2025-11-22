Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir

Fedde Leysen était titulaire dans la défense de l'Union Saint-Gilloise contre le Cercle de Bruges. Mais il a été contraint de sortir, après une intervention rugueuse.

Lors de l'arrivée de David Hubert, Ross Sykes a semblé prendre le dessus sur Fedde Leysen sur la gauche de la défense. Mais le défenseur anglais a montré ses limites, notamment contre l'Atletico Madrid. Leysen a repris sa place contre Malines avant la trêve et était à nouveau titulaire cette après-midi.

Il semblait assez bien dans le match mais a dû céder sa place avant même la fin du premier quart d'heure, touché à la cheville après un contact assez rugueux avec Ibrahim Diakité...pour lequel il a été jugé fautif.

Monté à sa place, Sykes ne s'est pas montré très à l'aise face à la vitesse de son opposant ou au moment de relancer. Sera-t-il de retour contre Galatasaray en vue d'un potentiel forfait de son concurrent ? David Hubert a apporté les premières nouvelles en conférence de presse.

Une entorse, rien de plus

"Fedde voulait tacler avec son pied droit et est mal retombé, tout son poids sur est tombé sa cheville. Il a une belle entorse mais il marchait déjà après le contact, sans béquille, il est assez positif pour le match de mardi", explique-t-il.

Lire aussi… Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union›Fedde Leysen pourrait donc bien être en mesure de débuter mardi, dans l'enfer d'Istanbul. Lors de sa première saison, une blessure à l'épaule l'avait tenu écarté des terrains pendant trois mois. Mais depuis, il parvient à enchaîner et ne semble que peu atteint par ce léger coup d'arrêt.