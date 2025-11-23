Analyse L'Union prête pour Galatasaray ? David Hubert ne se voile pas la face après la victoire contre le Cercle

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
L'Union prête pour Galatasaray ? David Hubert ne se voile pas la face après la victoire contre le Cercle
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise a repris sa marche en avant en disposant du Cercle de Bruges (2-0). Mais David Hubert est conscient que le jeu de l'équipe est encore parfois fort poussif.

L'Union reçue 7 sur 7 : comme depuis le début de la saison, le Parc Duden a pu faire la fête avec son équipe, forte d'un bilan de 21 points sur 21 à domicile. Pourtant, la première mi-temps du match contre le Cercle de Bruges ne restera pas dans les annales. Les nombreuses pertes de balle ont donné le ton d'un début de match assez brouillon.

"C'était un match de reprise après une trêve avec beaucoup d'absents, ça s'est ressenti dans la qualité au ballon, il y avait trop de déchet", confirme David Hubert en conférence de presse. En face, le Cercle a joué avec une défense à cinq pour la première fois de la saison".

"On a eu un peu de mal à trouver l'espace dans un premier temps, c'était un match assez fermé en première mi-temps. Mais c'est sur une phase dont on avait beaucoup discuté cette semaine qu'on marque, c'était très important dans la physionomie de la rencontre", poursuit-il.

Arrêter de jouer au ping-pong

L'Union a bénéficié d'un peu plus d'espace et a mieux choisi ses moments mais reste encore en rodage : "A la mi-temps, on a demandé d'avoir un peu plus de patience, de contrôle. Mais dans l'ensemble, on a quand même manqué un peu de justesse au ballon, ce qui fait que c'était parfois un match de ping-pong, de deuxièmes ballons. Cela reste un paramètre important dans le football moderne et ce deuxième ballon est trop souvent retombé dans les pieds d'un joueur du Cercle".

Pas forcément rassurant avant de se déplacer à Galatasaray, mais les joueurs étaient conscients que l'important était de faire le boulot pour renouer avec la victoire avant de montrer un autre visage dans l'enfer d'Istanbul : "On a encore une marge de progression, mais c'était important de gagner à nouveau pour lancer cette série de neuf matchs en conclusion de 2025", conclut Hubert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Union SG

Plus de news

Le Standard devait faire mieux, mais admet : "Il faut aussi féliciter Zulte pour sa défense" Interview

Le Standard devait faire mieux, mais admet : "Il faut aussi féliciter Zulte pour sa défense"

16:40
LIVE : Suivez RAAL - RSC Anderlecht en direct commenté (18h30) Live

LIVE : Suivez RAAL - RSC Anderlecht en direct commenté (18h30)

16:15
Loin d'Anderlecht, Kasper Dolberg marque enfin mais traîne son spleen : "Oui, je me sens responsable"

Loin d'Anderlecht, Kasper Dolberg marque enfin mais traîne son spleen : "Oui, je me sens responsable"

16:20
Anderlecht devra-t-il se résoudre au départ de son capitaine ? "C'est son choix et je peux le comprendre"

Anderlecht devra-t-il se résoudre au départ de son capitaine ? "C'est son choix et je peux le comprendre"

16:00
Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk

Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk

15:23
Quand le héros de la RAAL pouvait signer à Anderlecht : "Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première"

Quand le héros de la RAAL pouvait signer à Anderlecht : "Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première"

15:40
Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)

Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)

14:47
Après les Diables à Sclessin, la Pro League : la présence remarquée de Kevin De Bruyne

Après les Diables à Sclessin, la Pro League : la présence remarquée de Kevin De Bruyne

15:00
"Tout le monde le pense, mais c'est faux" : Anthony Vanden Borre revient sur le geste qui a marqué sa carrière

"Tout le monde le pense, mais c'est faux" : Anthony Vanden Borre revient sur le geste qui a marqué sa carrière

14:00
Anderlecht retrouve un ancien de la maison...qui prévient : "On va gagner 2-0 et je vais marquer"

Anderlecht retrouve un ancien de la maison...qui prévient : "On va gagner 2-0 et je vais marquer"

13:30
🎥 Un nouveau scandale ? La VAR sème la confusion à Westerlo contre la Gantoise

🎥 Un nouveau scandale ? La VAR sème la confusion à Westerlo contre la Gantoise

12:30
Déjà de retour pour reconquérir la Serie A ? Les nouvelles rassurantes d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku

Déjà de retour pour reconquérir la Serie A ? Les nouvelles rassurantes d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku

13:00
"Felice Mazzu a ce don de fédérer un groupe"... et c'est ce qui inquiète certains

"Felice Mazzu a ce don de fédérer un groupe"... et c'est ce qui inquiète certains

12:00
La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

11:00
Le prochain attaquant que les clubs vont s'arracher cet hiver ? "C'est le meilleur joueur de D1B"

Le prochain attaquant que les clubs vont s'arracher cet hiver ? "C'est le meilleur joueur de D1B"

11:30
"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

10:30
Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

10:00
Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir Réaction

Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir

19:20
"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

09:30
2
Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union Analyse

Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union

18:40
Battu par Anderlecht, Vanderbiest recadre son groupe : Malines arrive à Genk avec d'autres intentions

Battu par Anderlecht, Vanderbiest recadre son groupe : Malines arrive à Genk avec d'autres intentions

08:20
Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

17:54
Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

09:00
"On a un génie avec nous" : Anthony Vanden Borre revient sur le jour où Eden Hazard l'a bluffé

"On a un génie avec nous" : Anthony Vanden Borre revient sur le jour où Eden Hazard l'a bluffé

08:40
Vanheusden après Musonda, De Mul... : pitié, Roméo et Julien, ne nous faites pas le même coup !

Vanheusden après Musonda, De Mul... : pitié, Roméo et Julien, ne nous faites pas le même coup !

08:00
Triste "record" pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco

Triste "record" pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco

07:30
6
Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League

Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League

22:45
Le RSCA Futures manque l'occasion d'enfoncer Seraing, Courtrai enchaîne en haut de classement

Le RSCA Futures manque l'occasion d'enfoncer Seraing, Courtrai enchaîne en haut de classement

23:20
D1 ACFF : victoire de l'USG B contre les jeunes du Standard, Mons et Tubize vainqueurs

D1 ACFF : victoire de l'USG B contre les jeunes du Standard, Mons et Tubize vainqueurs

23:40
"Une honte pour le football belge" : la VAR met Westerlo en colère

"Une honte pour le football belge" : la VAR met Westerlo en colère

22:32
Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

22:00
Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

21:40
Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

21:00
La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

20:40
Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

21:20
Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved