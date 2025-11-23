L'Union prête pour Galatasaray ? David Hubert ne se voile pas la face après la victoire contre le Cercle

L'Union Saint-Gilloise a repris sa marche en avant en disposant du Cercle de Bruges (2-0). Mais David Hubert est conscient que le jeu de l'équipe est encore parfois fort poussif.

L'Union reçue 7 sur 7 : comme depuis le début de la saison, le Parc Duden a pu faire la fête avec son équipe, forte d'un bilan de 21 points sur 21 à domicile. Pourtant, la première mi-temps du match contre le Cercle de Bruges ne restera pas dans les annales. Les nombreuses pertes de balle ont donné le ton d'un début de match assez brouillon.

"C'était un match de reprise après une trêve avec beaucoup d'absents, ça s'est ressenti dans la qualité au ballon, il y avait trop de déchet", confirme David Hubert en conférence de presse. En face, le Cercle a joué avec une défense à cinq pour la première fois de la saison".

"On a eu un peu de mal à trouver l'espace dans un premier temps, c'était un match assez fermé en première mi-temps. Mais c'est sur une phase dont on avait beaucoup discuté cette semaine qu'on marque, c'était très important dans la physionomie de la rencontre", poursuit-il.

Arrêter de jouer au ping-pong

L'Union a bénéficié d'un peu plus d'espace et a mieux choisi ses moments mais reste encore en rodage : "A la mi-temps, on a demandé d'avoir un peu plus de patience, de contrôle. Mais dans l'ensemble, on a quand même manqué un peu de justesse au ballon, ce qui fait que c'était parfois un match de ping-pong, de deuxièmes ballons. Cela reste un paramètre important dans le football moderne et ce deuxième ballon est trop souvent retombé dans les pieds d'un joueur du Cercle".

Pas forcément rassurant avant de se déplacer à Galatasaray, mais les joueurs étaient conscients que l'important était de faire le boulot pour renouer avec la victoire avant de montrer un autre visage dans l'enfer d'Istanbul : "On a encore une marge de progression, mais c'était important de gagner à nouveau pour lancer cette série de neuf matchs en conclusion de 2025", conclut Hubert.