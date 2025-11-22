Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union

L'Union Saint-Gilloise est montée en puissance au fil du match contre le Cercle de Bruges. Cela se reflète dans les notes des joueurs.

Scherpen (6) : un arrêt à faire...dans le temps additionnel. Quelques centres boxés des poings pour se réchauffer.

Mac Allister (7,5) : en mode sécateur, mais toujours très propre sur l'homme malgré tout. Un paquet d'interventions glissées qui ont fait du bien, toujours aussi fiable derrière.

Burgess (6,5) : match sans histoire. S'attendait sans doute à avoir un peu plus de boulot face à la densité de joueurs que place en général le Cercle dans le rectangle. Irréprochable sur les ballons aériens.

Leysen (-) puis Sykes (4) : sorti après moins d'un quart d'heure touché à la cheville, Leysen ne semblait pas trop mal dans le match. Sykes a par contre été directement pris de vitesse par Ouattara, en plus de quelques relances compliquées qui n'ont pas aidé l'Union à emballer le match.

Khalaili (6) : changé de flanc pour permettre à Patris d'évoluer à droite. Un peu moins mençant qu'à l'accoutumée, mais l'un des premiers à pouvoir accélérer le jeu, quitte à redescendre pour amorcer les actions.

Van de Perre (6,5) : un match à la Van de Perre, avec beaucoup de sobriété à la relance et des couvertures incessantes pour empêcher le Cercle de passer par l'axe pour lancer ses attaquants comme il en a l'habitude.

Zorgane (6) : peu au ballon dans la première demi-heure, sa montée en puissance a coïncidé avec le retour des combinaisons unionistes. Malgré tout assez souvent ignoré par ses coéquipiers, ce qui a provoqué un agacement non dissimulé. A tout de même montré de la personnalité en continuant à faire les efforts pour être plus servi, ce qui a finalement plus été le cas en fin de match.

Schoofs (7,5) : lorsque Zorgane appelait d'un côté, Schoofs le faisait de l'autre et a souvent été servi, avec un bel assist à la clé pour lancer Promise David. Continue à gagner en importance dans le jeu saint-gillois.

Patris (7) : très volontaire sur son flanc droit pour récupérer haut et se projeter dans la verticalité, avec quelques centres intéressants à la clé.

Rodriguez (6) : plus à l'aise pour s'imposer en costaud face aux défenseurs que pour enchaîner par une bonne passe. Voulait se montrer plus présent dans le rectangle dans la dernière demi-heure, il est d'ailleurs à l'origine du deuxième but avec sa frappe repoussée par Maxime Delanghe.

David (7) : dans un premier temps pas très heureux dans ses remises, mais plus juste au fil du match, à l'image de son face-à-face remporté avec Maxime Delanghe pour ouvrir le score et ses remises bien senties en deuxième mi-temps. Un bon match pour pousser David Hubert à le garder comme titulaire.