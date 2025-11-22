Analyse Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union

Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise est montée en puissance au fil du match contre le Cercle de Bruges. Cela se reflète dans les notes des joueurs.

Scherpen (6) : un arrêt à faire...dans le temps additionnel. Quelques centres boxés des poings pour se réchauffer.

Mac Allister (7,5) : en mode sécateur, mais toujours très propre sur l'homme malgré tout. Un paquet d'interventions glissées qui ont fait du bien, toujours aussi fiable derrière.

Burgess (6,5) : match sans histoire. S'attendait sans doute à avoir un peu plus de boulot face à la densité de joueurs que place en général le Cercle dans le rectangle. Irréprochable sur les ballons aériens.

Leysen (-) puis Sykes (4) : sorti après moins d'un quart d'heure touché à la cheville, Leysen ne semblait pas trop mal dans le match. Sykes a par contre été directement pris de vitesse par Ouattara, en plus de quelques relances compliquées qui n'ont pas aidé l'Union à emballer le match.

Lire aussi… Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soirKhalaili (6) : changé de flanc pour permettre à Patris d'évoluer à droite. Un peu moins mençant qu'à l'accoutumée, mais l'un des premiers à pouvoir accélérer le jeu, quitte à redescendre pour amorcer les actions.

Van de Perre (6,5) : un match à la Van de Perre, avec beaucoup de sobriété à la relance et des couvertures incessantes pour empêcher le Cercle de passer par l'axe pour lancer ses attaquants comme il en a l'habitude.

Zorgane (6) : peu au ballon dans la première demi-heure, sa montée en puissance a coïncidé avec le retour des combinaisons unionistes. Malgré tout assez souvent ignoré par ses coéquipiers, ce qui a provoqué un agacement non dissimulé. A tout de même montré de la personnalité en continuant à faire les efforts pour être plus servi, ce qui a finalement plus été le cas en fin de match.

Schoofs (7,5) : lorsque Zorgane appelait d'un côté, Schoofs le faisait de l'autre et a souvent été servi, avec un bel assist à la clé pour lancer Promise David. Continue à gagner en importance dans le jeu saint-gillois.

Patris (7)  : très volontaire sur son flanc droit pour récupérer haut et se projeter dans la verticalité, avec quelques centres intéressants à la clé.

Rodriguez (6) : plus à l'aise pour s'imposer en costaud face aux défenseurs que pour enchaîner par une bonne passe. Voulait se montrer plus présent dans le rectangle dans la dernière demi-heure, il est d'ailleurs à l'origine du deuxième but avec sa frappe repoussée par Maxime Delanghe.

David (7) : dans un premier temps pas très heureux dans ses remises, mais plus juste au fil du match, à l'image de son face-à-face remporté avec Maxime Delanghe pour ouvrir le score et ses remises bien senties en deuxième mi-temps. Un bon match pour pousser David Hubert à le garder comme titulaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Union SG

Plus de news

Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir Réaction

Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir

19:20
Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

17:54
LIVE : Suivez Bruges - Charleroi en direct commenté (20h45) Live

LIVE : Suivez Bruges - Charleroi en direct commenté (20h45)

20:00
Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

19:40
Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

19:00
Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

18:20
Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

17:30
Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

18:00
Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

17:00
Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver" Interview

Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"

16:00
🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

16:30
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

11:40
Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match" Interview

Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match"

14:40
1
Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach" Interview

Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach"

15:30
Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

15:00
Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

14:20
Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

14:00
"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin Interview

"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

13:20
Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

13:40
🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

12:40
Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

13:00
Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

12:20
Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

12:00
"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

11:00
"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

10:30
"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

10:00
"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
1
"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

09:30
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00
Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

08:30
Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

07:20
Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

07:00
Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

07:40
Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

06:30
1
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
8

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved