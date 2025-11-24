Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

L'Union continue de faire la course en championnat. Pour cela, l'équipe s'appuie notamment sur une défense de fer, surtout à domicile.

Certains stades commencent à avoir des airs de forteresse. Cette saison, le Club de Bruges n'a par exemple pas perdu la moindre rencontre dans son Jan Breydelstadion, y compris en Coupe d'Europe. La dernière défaite à domicile remonte au 24 avril contre l'Union Saint-Gilloise.

La RAAL a également fait fort. Avant ce weekend, les Loups n'avaient pas perdu sur leurs terres depuis la journée inaugurale contre le Standard, enchaînant cinq matchs sans prendre de but.

Et puis, il y a l'Union. Les huit buts encaissés en quinze matchs en font déjà la meilleure défense de l'élite (et de loin). Mais à domicile, les chiffres sont encore plus fous. Sept victoires en sept matchs et surtout...un malheureux but encaissé. "Sur une rentrée en touche", en peste encore David Hubert. Un but marqué par Charleroi pour le premier match d'Hubert au Parc Duden.

Contre le Cercle, Scherpen a effectué son premier arrêt dans le temps additionnel

Même si en Ligue des Champions, la lenteur de certains apparaît plus facilement, la structure générale garantit à l'Union une solidité largement suffisante pour les normes belges : "C'est quelque chose qu'il faut continuer à développer, c'est très important de pouvoir se reposer là-dessus. Comme on dit, l'attaque peut te faire gagner des matchs, mais c'est la défense qui peut t'apporter du succès à long terme", confirme David Hubert en conférence de presse.

La défense répondait déjà présent sous Pocognoli et continue à se montrer intransigeante. Mais il serait réducteur de résumer le succès saint-gillois à son trio arrière. "On a des joueurs qui ont une mentalité extraordinaire, un état d'esprit optimal pour défendre. Quand on voit l'équipe continuer à travailler à 2-0 pour ne pas encaisser jusqu'au bout, c'est ça qui fait la différence".

