Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

C'est paradoxal après avoir été dominés de la sorte, mais la plupart des Diables Rouges ont été bons ce soir face à l'Espagne. Voici nos dernières cotes de la Coupe du Monde 2026.

Courtois (5)

Des ballons repoussés un peu bizarrement mais au moins sans prendre de risques. Et puis cette sortie, en larmes : était-ce l'importance de l'instant, face à "son" Espagne, ou la sensation que c'était peut-être sa dernière ?

Lammens (3)

On ne veut pas forcément tirer sur l'ambulance, mais sans cette énorme boulette de Senne Lammens, le match se jouerait peut-être encore au moment d'écrire ces lignes. Inexcusable, mais ça ne l'empêchera pas de faire une grande carrière en Diable à l'avenir.

De Cuyper (5,5)

Il a tenu son rang, sans briller, face à un génie comme Lamine Yamal. Il aurait aussi pu marquer un but en étant à la conclusion d'une belle action entre KDB et Doku.

Seys (7,5)

Une entrée au jeu phénoménale du Brugeois, qui a frustré un Yamal pourtant en grande forme ce soir et s'est projeté vers l'avant dès qu'il le pouvait.

Mechele (7)

Il aurait pu être totalement dépassé face à un tel niveau d'opposition, comme face au Sénégal : Brandon Mechele n'est pas passé à côté du match le plus important de sa carrière jusqu'ici. Aucune prise de risque et beaucoup de calme, tout en sobriété.



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Ngoy (8,5)

Quel match absolument monstrueux du Lillois. Il n'a rien concédé, rien laissé passer, a couvert tous les espaces laissés dans le dos de la défense. Son meilleur match en Diable, et une nouvelle preuve qu'il est là pour durer.

Castagne (7)

Un bel assist et un match costaud sur le plan défensif, face à l'un des points faibles de l'Espagne, Baena. Peu aidé par Trossard dans les combinaisons. Il est parvenu à ne pas faire de faute, preuve de sa concentration totale.

Raskin (5,5)

Une grosse erreur devant Yamal qui aurait pu coûter très cher, mais Nico s'est bien repris et a ensuite été attentif... mais parfois un peu passif face à un milieu qui s'est baladé.

Vanaken (4,5)

Dans un match qu'il n'aurait probablement pas débuté sans deux blessures, Hans Vanaken avait beaucoup à prouver... et a disputé son moins bon match du tournoi. Il s'est un peu caché et n'a pas trouvé les espaces qui auraient pu donner de l'air aux Diables.

De Bruyne (6)

Un match médiocre dans l'ensemble... mais une seule passe de génie, qui trouve Castagne et permet le 1-1. Pour le reste, c'est malheureusement clair : ce niveau-là va trop vite pour lui désormais. En larmes au coup de sifflet final : c'était sa dernière.

Trossard (4)

Il a bien mal choisi son moment pour sortir son premier vrai mauvais match du tournoi. Voilà peut-être la vraie différence entre le n°10 qui l'a précédé et lui...

Doku (6,5)

Oui, il a une responsabilité sur le premier but encaissé. Il aurait aussi, probablement, dû parfois lâcher la balle plus vite. Mais sans ses dribbles et ses fautes obtenues, la Belgique n'aurait à aucun moment réussi à embêter l'Espagne en contre en seconde période. Un bon match, quoi qu'on en pense.

De Ketelaere (7)

Très peu en vue... mais buteur, encore une fois : De Ketelaere a livré un match courageux et jusqu'auboutiste pour conclure sa Coupe du Monde. Sa qualité technique a été très utile dans ce type de match, notamment une fois le système changé par Garcia.

Lukaku (4)

Malheureusement, cette fois, il n'est pas parvenu à peser sur le match. Il est monté trop tôt, probablement, pour pouvoir avoir un impact sur des défenseurs encore frais.