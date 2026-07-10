Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Van Rumst

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Van Rumst

Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint

Genk est confronté à une double crise au niveau de son staff technique alors que la nouvelle saison va seulement recommencer. Après le départ imminent de Nicky Hayen, Johan Van Rumst a lui aussi décidé de quitter le club de manière inattendue. (Lire la suite)