Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Van Rumst

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Van Rumst
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Van Rumst

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Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 09/07

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