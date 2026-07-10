OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

Le KV Courtrai renforce son effectif. Le club a obtenu le prêt d'Harrison Murray-Campbell, jeune défenseur de 19 ans appartenant à Chelsea, pour une saison.

Harrison Murray-Campbell a suivi l'intégralité de sa formation à Chelsea, où il est considéré depuis quelques années comme l'un des profils défensifs les plus intéressants. En 2024, il a eu droit à un avant-goût de l'équipe première. Contre Shamrock Rovers, il a disputé un peu plus d'une demi-heure en Conference League.

Jeune talent formé à Chelsea

La saison dernière, il a joué à trente reprises avec les U21. Il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives.

Ces statistiques montrent que Murray-Campbell peut se montrer dangereux sur phases arrêtées. Parallèlement, il correspond au profil recherché par Courtrai. Solide dans les duels, à l'aise balle au pied, il est capable de participer à la relance depuis l'arrière.

Un leader malgré son jeune âge

Il s'est également distingué avec les sélections de jeunes en Angleterre. Murray-Campbell a été appelé à plusieurs reprises et a porté le brassard de capitaine. Ce leadership fait partie des qualités qui ont convaincu le KV Courtrai de le faire venir en Belgique.

Le directeur sportif Nils Vanneste s'est montré très satisfait de son arrivée. "Malgré son jeune âge, il dispose de beaucoup de maturité et de leadership. Il est fort dans les duels, à l'aise avec le ballon et a en plus montré qu'il pouvait aussi apporter offensivement. Nous avons hâte d'aider Harrison à poursuivre son développement cette saison", a-t-il déclaré sur le site du club.





Transfermarkt estime sa valeur marchande à environ 500.000 euros. Grâce à la formule du prêt, Courtrai peut l'évaluer au niveau senior sans prendre de gros risques financiers.

Murray-Campbell est la troisième recrue de l'été après Suf Podgoreanu et Ryuji Masui. Les Kerels continuent de construire un noyau qui doit redevenir compétitif.