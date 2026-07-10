Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Standard de Liège devrait prochainement accueillir le milieu de terrain de Rodez Alexis Trouillet. L'expert du mercato Sacha Tavolieri révèle qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs ainsi qu'avec le joueur.

Alexis Trouillet est un milieu de terrain français, capable d’évoluer en tant que milieu axial et milieu offensif. Il a rejoint Rodez en février 2025 en provenance du club grec du Panathinaïkos. Malgré une blessure à la malléole subie entre la deuxième partie du mois de septembre 2025 et début janvier 2026, il s’est imposé comme un joueur important de la formation de Ligue 2 la saison dernière.

Lors de l’exercice 2025/2026, il a pris part à un total de 23 matchs toutes compétitions confondues et a délivré un assist. Le Français de 25 ans est doté d’une bonne qualité technique et est à l’aise dans les petits espaces. Il a également une bonne vision du jeu et est capable de bien casser des lignes par ses passes. C’est un joueur qui se projette souvent vers l’avant et qui n’hésite pas à tenter sa chance de loin.

Le parcours d'Alexis Trouillet

Formé à Rennes, il ne s’y est cependant jamais imposé et a fait ses débuts professionnels avec l’OGC Nice en août 2020 lors d’un match contre Strasbourg. Il a remplacé le Français Khéphren Thuram, devenu une star de la Juventus.

Lors de la saison 2021-2022, il a été prêté à Auxerre avant de revenir à Nice et de quitter ensuite définitivement le club, direction le Panathinaïkos. Avec la formation grecque, où il ne s’est cependant jamais imposé, il a également connu un prêt au Volos FC lors de la saison 2023/2024 et est finalement parti pour rejoindre Rodez, comme raconté ci-dessus.

À noter qu’Alexis Trouillet était absent lors du dernier match de Rodez contre Bastia par choix, selon nos informations. Cela semble être un indice confirmant un départ en approche.

Un autre joueur cité 

Sacha Tavolieri a également révélé l’intérêt du Standard pour Yassine Kechta. Il serait suivi par le club liégeois, qui apprécierait son style de jeu, mais cette information reste encore à confirmer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Bastia
Alexis Trouillet
Yassine Kechta

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Moreira - Smets - Ambros

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Moreira - Smets - Ambros

16:00
Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

16:00
"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

16:30
OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

15:36
OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

15:13
LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

14:29
OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

13:55
Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

13:20
Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

12:40
1
Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

09:30
1
Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

12:00
Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

06:30
Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

11:40
🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

11:20
2
"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

10:30
C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

10:05
Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

09:00
Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

08:00
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

07:40
Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

07:20
Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

07:00
Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint

Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint

06:15
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

19:31
Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

23:10
Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

23:10
Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

23:30
Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

21:20
Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

18:00
Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

22:50
Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

22:31
Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

22:00
Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

21:40
Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

20:47
En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

20:40
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

19:48

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved