Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde
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Diego Moreira a marqué des points lors de son entrée au jeu contre le Sénégal. Prolongera-t-il cette saison référence avec un transfert ?

Loïc Woos

La Roma a préparé le contrat de Diego Moreira

Auteur d'une montée au jeu convaincante et décisive face au Sénégal, Diego Moreira ne reçoit cependant pas beaucoup de temps de jeu lors de cette Coupe du monde 2026, la concurrence à son poste étant hautement importante chez les Diables Rouges. 

Le joueur de Strabsourg semble néanmoins se rapprocher d'un transfert juste après le Mondial. Le journaliste italien Nicolo Schira révèle en effet que l'AS Roma aurait déjà préparé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2031 à Diego Moreira, qui lui sera soumis après la Coupe du monde. Vers une aventure dans la capitale italienne pour le Liégeois ?

Ces derniers mois, Diego Moreira n'a cessé de s'affirmer, montrant à Strasbourg qu'il n'était pas juste un mercenaire placé par Chelsea, mais bien un ailier capable d'apporter une vraie plus-value. Sa progression à la Meinau lui a permis d'être appelé chez les Diables Rouges pour la première fois cette saison, au point d'accompagner le groupe à la Coupe du Monde.

L'ancien espoir du Standard et de Benfica a reçu ses premières minutes dans le tournoi contre le Sénégal et a marqué les esprits par son enthousiasme, sa percussion a fait du bien à l'équipe sur le côté gauche.

Diego Moreira vers la Roma ?

De l'intérêt existait déjà pour lui, et ce n'est pas cet été qui changera la donne. Le journaliste italien Nicolo Schira rapporte ainsi que l'AS Roma s'est manifesté pour le transférer dans les prochaines semaines.

Il risque d'en falloir beaucoup pour faire déménager notre compatriote de Strasbourg : il y est sous contrat jusqu'en juin 2029 et sa valeur marchande a atteint les 25 millions d'euros. Les têtes pensantes de la Roma le veulent toutefois depuis un certain temps.

Gian Piero Gasperini et le directeur sportif Tony D'Amico avaient déjà jeté leur dévolu sur le Liégeois de bientôt 22 ans lors de leur aventure commune à l'Atalanta.



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