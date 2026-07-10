Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Diego Moreira a marqué des points lors de son entrée au jeu contre le Sénégal. Prolongera-t-il cette saison référence avec un transfert ?



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