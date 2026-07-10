Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

S'il retrouve des couleurs au Mondial avec trois buts inscrits, Romelu Lukaku n'est plus en odeur de sainteté du côté de Naples, où il a vécu une saison quasiment blanche et de nombreux conflits avec sa direction.

La fin de l'histoire semble de plus en plus proche entre Romelu Lukaku et Napoli. L'attaquant belge, malgré un "Scudetto" remporté lors de sa première saison à l'ombre du Vésuve sous la direction d'Antonio Conte, n'a pas connu un deuxième exercice aussi productif. Blessé quasiment toute la saison, Lukaku n'a joué que 68 minutes, ce qui est évidemment bien trop peu dont le salaire annuel est estimé aux alentours de 8,5 millions d'euros.

Une première saison marquée par un "Scudetto"

Arrivé lors de l'été 2024 de Chelsea pour un peu plus de 30 millions d'euros, Romelu Lukaku avait directement été l'une des armes fatales d'Antonio Conte dans la conquête presque inattendue du titre de champion d'Italie en 2025. Le Diable Rouge avait fait trembler les filets à 14 reprises en 36 apparitions sous le maillot bleu ciel.

Malgré une deuxième place cette saison, les "Partenopei" doivent réduire leur masse salariale après avoir délié généreusement les cordons de la bourse lors de la saison écoulée pour satisfaire aux exigences d'Antonio Conte, l'entraîneur qui est depuis lors parti.

Ces départs sont donc nécessaires pour équilibrer les finances et permettre de trouver les liquidités nécessaires au nouvel homme présent sur le banc, Massimiliano Allegri, afin qu'il puisse recruter les éléments dont il a besoin pour mettre en place son projet de jeu.

Une Coupe du monde pour le mettre en vitrine

La bonne Coupe du monde de "Big Rom", auteur jusqu'à présent de trois buts dans la compétition, est peut-être l'occasion rêvée pour Naples de récupérer une partie de sa mise pour le joueur de 33 ans qui entre dans sa dernière année de contrat.





Pour l'heure, seules des équipes turcs comme Besiktas, qui est aussi sur la piste d'un autre Diable, Leandro Trossard, ont manifesté un vague intérêt pour "Big Rom". Mais ce dont rêvent surtout les supporters d'Anderlecht, c'est d'un retour de l'enfant prodige du côté de Neerpede. Un vœu qui deviendrait pieu si Naples n'était prêt à aucun compromis pour le laisser partir gratuitemet ou pour une somme modeste.