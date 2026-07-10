Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie
Photo: © photonews
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Siebe Wylin quitte le Club NXT pour relever un nouveau défi aux Pays-Bas. Le défenseur de 23 ans s'est engagé pour deux saisons avec Fortuna Sittard, où il découvrira pour la première fois de sa carrière l'Eredivisie la saison prochaine.

Siebe Wylin ne portera plus le maillot du Club NXT la saison prochaine. Le défenseur de 23 ans a signé un contrat de deux ans avec Fortuna Sittard, en première division néerlandaise.

Moins de 500 000 euros selon le site Transfermarkt

Le latéral droit aura passé deux saisons au Club NXT. Arrivé à l'été 2024 en provenance d'Ostende, il aura progressivement trouvé sa place avec l'équipe U23 brugeoise avant de tenter sa chance aux Pays-Bas. Estimé à 300.000 euros par le site Transfermarkt, il découvrira l'Eredivisie avec le Fortuna Sittard.

20 matchs disputé cette saison malgré une première partie de la saison à l'infirmerie

La première partie de la saison, Wylin l'a passée à l'infirmerie. De retour sur les terrains, le latéral droit a retrouvé du temps de jeu avec le Club NXT. Il a disputé 20 rencontres de Challenger Pro League, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

"J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers demain"

Le défenseur a réagi à son arrivée sur le site de Fortuna Sittard. "Mes premières impressions sont très positives. C'est la première fois que je me lance dans une aventure en dehors de Flandre occidentale, donc le feeling que j'ai eu avec le Fortuna était très important pour moi. Dès le premier contact, je me suis senti accueilli et mis en confiance. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers demain".

Un tout nouveau championnat pour Siebe Wylin à 23 ans


Pour la première fois de sa carrière, Wylin évoluera en dehors de la Belgique. Le défenseur espère profiter de cette opportunité pour franchir un cap et s'installer durablement en Eredivisie.

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