Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois, en larmes, a été forcé de céder sa place pour Senne Lammens. Il ressentait des douleurs qui l'empêchaient de dégager de longs ballons.

Cela restera l'une des images fortes de cette Coupe du Monde 2026 côté belge : Thibaut Courtois, en larmes, forcé de céder sa place à Senne Lammens. Quelques minutes plus tard, le n°1 des Diables Rouges s'était assis après avoir subi des douleurs à l'arrière de la cuisse.

"Je n'avais pas mal quand je faisais des arrêts. Mais en début de seconde période, j'ai senti un point douloureux derrière la cuisse sur un long dégagement", explique-t-il à l'interview après la rencontre. "Puis, un peu plus tard, cela faisait un peu plus mal encore".

Thibaut Courtois aurait aimé continuer

Mais Courtois aurait souhaité continuer la rencontre. "J'ai dit au coach que je n'étais pas gêné pour arrêter les ballons. C'était juste quand je dégageais. Je me disais que je pouvais encore rester 10-15 minutes pour voir comment ça évoluait", reconnaît-il.

"Le coach m'a dit qu'il voulait des joueurs à 100% sur le terrain. Pour les dégagements, un défenseur aurait pu les tirer mais si on avait dû procéder par longs ballons dans le jeu, ce qui risquait d'être le cas vu le scénario du match, ça aurait été difficile pour moi", souligne Thibaut Courtois, qui comprend le choix du coach.

Lire aussi… Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique›

"Bien sûr que je comprends, c'est l'équipe qui compte, de toute façon. J'aurais aimer continuer mais je comprends que le coach veuille uniquement des joueurs à 100%. Et de toute façon, Senne est un très bon gardien", conclut Courtois, qui écarte donc toute polémique.