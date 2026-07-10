Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Rafiki Saïd est très proche d'un départ vers un club anglais de Championship. Un transfert qui pourrait permettre au Standard de récupérer une belle somme.



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