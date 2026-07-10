"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

La Belgique s'arrête en quarts de finale de la Coupe du monde après sa défaite 2-1 contre l'Espagne.

La belle aventure des Diables Rouges s'est arrêtée aux portes du dernier carré. Battue 2-1 par l'Espagne ce vendredi soir en quart de finale de la Coupe du monde 2026, la Belgique quitte la compétition avec un immense sentiment de frustration. Face à l'une des grandes favorites du tournoi, les hommes de Rudi Garcia ont cru pouvoir créer l'exploit, mais ils ont payé cher deux ballons négociés.

Fabian Ruiz a ouvert le score pour l'Espagne. Charles De Ketelaere a égalisé pour la Belgique et est devenu le premier joueur à marquer contre la Roja dans cette Coupe du monde. Les deux buts espagnols sont venus sur des deuxièmes ballons mal négociés. Mikel Merino a inscrit le but de la qualification à la 88e minute, deux minutes après son entrée en jeu.

La soirée a également été marquée par le forfait de dernière minute de Youri Tielemans. Le milieu de terrain devait débuter la rencontre, mais une blessure contractée durant l'échauffement l'a contraint à renoncer quelques instants avant le coup d'envoi. Une absence qui a pesé dans une rencontre où la Belgique a parfois manqué de fraîcheur au milieu de terrain.

Le forfait de Tielemans

Tielemans a debriefé le match au micro de la RTBF. "Malheureusement, quand le corps dit stop, on ne peut pas forcer. On est des athlètes professionnels, on essaie de tout donner. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs fatigués ou cramés. Ça ne nous a pas réussi, mais malgré tout, on a tout donné. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné. Chapeau à tout le monde et ça s'arrête là, malheureusement".

Un manque de chance ?

"On a tenu tête avec nos armes, mais aujourd'hui, il en fallait plus. Ils ont ce brin de chance en marquant deux buts. Ils ont les contres pour eux, on était un peu en dessous sur les deuxièmes ballons. Ça, c'est le manque de fraîcheur, on a senti qu'on était fatigué. Ça nous a coûté cher. Je suis très fier de l'équipe, tout le monde a tout donné, j'espère que le pays est fier de nous. On a essayé d'aller jusqu'au bout, mais ce n'était pas assez."



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Malgré cette élimination, les Diables Rouges quittent le Mondial la tête haute. Après un début de tournoi compliqué, ils avaient réussi à renverser la situation pour atteindre les quarts de finale, notamment grâce à leur incroyable remontée contre le Sénégal.