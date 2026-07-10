Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Le FC Barcelone insiste pour recruter Jesse Bisiwu du Club NXT. Les négociations avec le Club de Bruges avancent et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Jesse Bisiwu pourrait être le prochain jeune talent à quitter le Club de Bruges. Le FC Barcelone pousse pour recruter le Belge de 18 ans, mais les deux clubs ne sont pas encore tombés d'accord.

Minimum 10 millions d'euros pour le joueur du Club de Bruges

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, les Blaugrana ont transmis une offre qui se rapproche des attentes brugeoises, sans convaincre totalement la direction du Club. Les discussions se poursuivent et un accord pourrait rapidement être trouvé. Malgré un contrat qui expire dans un an, les Blauw en Zwart espèrent obtenir un joli montant pour leur jeune espoir.

Une belle progression avec l'équipe réserve du Club de Bruges

International belge chez les U19, Bisiwu s'est illustré avec le Club NXT. Il compte 36 apparitions en Challenger Pro League, pour deux buts et deux passes décisives. En Youth League, il a laissé de belles impressions avec trois réalisations et une passe décisive en 14 rencontres. Sa valeur marchande est estimée à 800.000 euros par le site Transfermarkt.

Une blessure qui n'a pas refroidi le Barça

Ces derniers mois, son évolution a été freinée par une blessure, qui lui a fait perdre sa place de titulaire avec le Club NXT. Malgré cela, son potentiel continue d'attirer les recruteurs du FC Barcelone, qui semblent déterminés à le faire venir en Catalogne cet été.

Le même coup que Kaye Furo avec Brentford



Si le transfert se concrétise, le Club de Bruges pourrait une nouvelle fois réaliser une très belle vente avec un jeune joueur. L'hiver dernier, les Brugeois avaient encaissé près de dix millions d'euros grâce au départ de Kaye Furo vers Brentford. Ils espèrent obtenir un montant similaire pour Bisiwu, qui n'a jamais évolué avec l'équipe première.