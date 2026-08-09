Après Karetsas, nouvelle grosse vente pour Genk ? Plusieurs clubs sont sur le coup

Le KRC Genk a réalisé la plus grosse vente de son histoire cet été, avec le départ de Konstantinos Karetsas pour le Borussia Dortmund contre 30 millions d'euros. Mais le mercato sortant des Limbourgeois n'est peut-être pas terminé.

Selon les informations du quotidien portugais A Bola, le Sporting Portugal serait en effet très intéressé par le latéral gauche du KRC Genk, Yaimar Medina (21 ans). Le club lisboète cherche un arrière gauche et aurait fait de Medina un renfort potentiels.

Mais le Sporting Portugal ne serait pas le seul club intéressé par le défenseur du Racing Genk. Toujours selon A Bola, Chelsea, Newcastle United, le PSG, le Borussia Dortmund ou encore le Napoli et l'Ajax Amsterdam auraient déjà scouté l'Équatorien en Jupiler Pro League. Une liste impressionnante, même si tous ces clubs ne sont bien sûr pas intéressés au même degré.

Genk va-t-il perdre Yaimar Medina ?

Formé à l'Independiente Del Valle, en Equateur, Yaimar Medina, latéral gauche polyvalent pouvant évoluer sur tout le flanc, est arrivé à Genk en 2025 après avoir fait ses débuts dès 2022 en équipe A avec le club équatorien.

Yaimar Medina a signé un contrat jusqu'en 2029 à Genk, et sa valeur marchande actuelle est de 4 millions d'euros. Une valeur qui n'a pas été révisée depuis sa participation à la Coupe du Monde 2026 avec l'Equateur, pour lequel il compte 6 caps. Le Genkois a joué face au Mexique en 16e de finale.

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Reste donc désormais à savoir si le Sporting Portugal fera une offre concrète et, si oui, à quelle hauteur - questions auxquelles A Bola ne répond pas en l'état actuel des choses.