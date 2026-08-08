Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe
Photo: © photonews
Romelu Lukaku ne restera pas au Napoli, c'est une certitude. Le Diable Rouge n'était pas présent à la reprise des entraînements et peut se trouver un nouveau club. Pour aller où ? C'est toute la question. La MLS ne le tente pas. Anderlecht, de son côté, se renseigne...
Lukaku donne son feu vert au Fenerbahçe
Ce samedi, Fabrizio Romano faisait état de l'intérêt du Fenerbahçe pour Romelu Lukaku. Le journaliste italien affirmait même que le président du club stambouliote allait personnellement s'impliquer dans le dossier afin de convaincre l'attaquant belge de rejoindre son club.
Les discussions auraient manifestement très vite été dans le bon sens ce samedi puisque Fabrizio Romano annonce que "Big Rom" aurait donné son feu vert au projet de Fenerbahçe. L'accord dépend désormais de la décision de Fenerbahçe et des négociations entre le club stambouliote et Napoli.
Un autre club turc serait en négociations avec Romelu Lukaku
La Turquie fait les yeux doux à Romelu Lukaku. Déjà approché par Besiktas, où évolue désormais Leandro Trossard, "Big Rom" avait décliné l'offre, espérant toujours qu'un club d'un des championnats majeurs l'appelle.
La semaine dernière, c'est un prétendant plus "exotique", Atlanta United, qui avait manifesté un intérêt prononcé pour le meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges. On connaît l'attrait de Lukaku pour le way of life américain, mais un déménagement outre-Atlantique ne semble pas encore dans ses priorités.
Hier, c'est le retour à Anderlecht qui était de nouveau dans les discussions. Le journaliste italien Gianluigi Longari de TV Dello Sport, assurait que le club formateur de "Big Rom" avait pris contact avec l'attaquant pour évoquer un retour qui semble difficile, surtout financièrement.
Aujourd'hui, c'est le spécialiste du mercato Fabrizio Romano qui annonce que Fenerbahçe, un autre club turc, est maintenant en discussions directes avec l'entourage de Romelu Lukaku, les négociations sont en cours. Fenerbahçe s'est lancé avec force dans la course et le président travaille personnellement sur l'accord.
En revanche, la piste de l'AS Monaco semble se refermer. Hier, la Gazzetta dello Sport, affirmait que Lukaku était envisagé en cas de départ de Folarin Balogun, l'attaquant américain le plus connu de Belgique. Les 10 millions d'euros demandées restaient abordable pour le club principautaire.
🚨🟡🔵 Fenerbahçe are now in direct talks with Romelu Lukaku’s camp, negotiations underway.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026
AS Monaco are not involved, Fenerbahçe entered the race strong and the president is personally working on the deal.
Lukaku, expected to leave Napoli soon. pic.twitter.com/4117bYfqbi
Un prétendant s'ajoute pour Lukaku
Alors qu'Atlanta United aurait initialement reçu une fin de non-recevoir dans le dossier Romelu Lukaku, le Belge privilégiant l'Europe, les pistes se multiplient le concernant. La presse italienne a déjà évoqué le Besiktas, ainsi qu'Anderlecht (lire ci-dessous) comme clubs ayant tenté le coup. Si les Mauves n'ont que peu d'espoir d'attirer leur ancien attaquant cet été, c'est parce que de nombreux autres clubs vont vraisemblablement se positionner.
Ainsi, la Gazzetta dello Sport affirme désormais que c'est l'AS Monaco qui aurait sondé le dossier. Le club principautaire craint de perdre Folarin Balogun, et Lukaku est une opportunité à environ 10 millions d'euros, un montant à la portée de Monaco. Le salaire du joueur est également dans les moyens monégasques, et l'ASM a l'avantage de disputer la Coupe d'Europe cette saison, ce que Lukaku place assez haut dans ses priorités.
Romelu Lukaku ne restera pas au Napoli, c'est une certitude. Le Diable Rouge n'était pas présent à la reprise des entraînements et peut se trouver un nouveau club. Pour aller où ? C'est toute la question. La MLS ne le tente pas. Anderlecht, de son côté, se renseigne...
Alors que l'arrivée de Rasmus Hojlund risque de le pousser sur le banc cette saison, Romelu Lukaku (33 ans) est de plus en plus proche d'un départ du Napoli. Le Diable Rouge n'était pas présent à la reprise des entraînements, non pas de son propre chef mais à la demande du club qui souhaite qu'il trouve une porte de sortie à un an de la fin de son contrat.
Mais où ira-t-il ? L'intérêt le plus concret le concernant provenait de MLS et notamment d'Atlanta United, mais Romelu Lukaku aurait pour le moment écarté cette éventualité, tout comme l'Arabie Saoudite. Le Belge souhaite encore évoluer en Europe et si possible au top.
Anderlecht aurait approché Romelu Lukaku
Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari de TV Dello Sport, trois clubs auraient jusqu'à présent pris contact avec Romelu Lukaku ou avec son entourage. Ces clubs sont Atlanta United, en MLS (on sait qu'il est peu intéressé), le Besiktas et... le RSC Anderlecht.
Il dossier Lukaku per il Napoli resta aperto dopo le ultime evoluzioni. L’attaccante ha registrato sondaggi per ora solo esplorativi da Anderlecht, Beşiktaş ed Atlanta 🇺🇸. Ancora nulla di concreto e situazione in divenire.— Gianluigi Longari (@Glongari) August 6, 2026
Aucun des trois clubs n'a été concret jusqu'à présent : il s'agit simplement d'une prise de renseignements. Mais le simple fait que le Sporting d'Anderlecht contacte Lukaku donnera certainement espoir aux supporters, qui rêve depuis longtemps d'un retour de leur idole - un rêve entretenu par le joueur, qui a toujours affirmé qu'il rentrerait un jour au bercail.
Le RSCA n'aura ses chances qu'en toute fin de mercato
Nous avons déjà donné notre opinion sur le sujet : il y a beaucoup plus de raisons de croire que Romelu Lukaku ne reviendra pas à Anderlecht cet été que l'inverse. Les Mauves n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir l'attaquant du Napoli, qui ne sera pas bradé par son club.
Lukaku lui-même avait initialement prévu de rester à Naples, et donc au top européen, au moins jusqu'en juin 2027 ; c'est certainement le niveau qu'il privilégiera, s'il le peut. Un club disputant la Ligue des Champions aura toujours ses faveurs... mais ces clubs s'intéresseront-ils à lui après une saison quasi-blanche ?
Au fil du mois d'août, le Sporting d'Anderlecht suivra certainement le dossier Romelu Lukaku avec attention. Actuellement, avec Danilo Sikan et Mihajlo Cvetkovic, les Mauves n'ont que deux attaquants, et Vitor Bruno aimerait disposer d'un troisième afin de pouvoir faire tourner et varier les systèmes. Mais Antoine Sibierski n'attendra certainement pas qu'un miracle survienne dans le dossier Lukaku, qui ne sera une priorité que s'il s'avère réellement faisable.
Pour cela, il faudrait qu'en toute fin de mercato, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'ait pas encore trouvé de club... et que le Napoli soit dès lors disposé à le laisser filer soit gratuitement, soit pour un montant très bas, afin d'économiser son salaire. Les contacts mentionnés par Gianluigi Longari ont probablement été informels, peut-être même simplement amenés par Marc Coucke et Michael Verschueren, que l'on sait très proches de Lukaku.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot