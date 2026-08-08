Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

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Romelu Lukaku ne restera pas au Napoli, c'est une certitude. Le Diable Rouge n'était pas présent à la reprise des entraînements et peut se trouver un nouveau club. Pour aller où ? C'est toute la question. La MLS ne le tente pas. Anderlecht, de son côté, se renseigne...