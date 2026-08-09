Thomas Meunier aurait aimé rester à Lille : "Je m'attendais à un petit effort de leur part..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Thomas Meunier aurait aimé rester à Lille : "Je m'attendais à un petit effort de leur part..."
Photo: © photonews
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Cet été, Thomas Meunier a continué sa carrière du côté de la Premier League et de Sunderland. Un joli défi, mais le Diable Rouge n'aurait pas été contre une prolongation à Lille. Il n'est cependant pas tombé d'accord avec le président, Olivier Létang, à sa déception.

Thomas Meunier s'est exprimé dans les colonnes du quotidien français L'Equipe sur son départ du LOSC cet été. Le Diable Rouge arrivait en fin de contrat chez les Dogues, et a été laissé libre de s'engager où il le souhaitait. Après avoir été tout proche de s'engager au FC Valence, c'est finalement en Premier League, à Sunderland, qu'il a continué sa carrière.

"Les dirigeants de Sunderland ont mis toutes les conditions pour que je vienne. J'ai pris deux jours de réflexion puis j'ai signé", raconte Meunier. "Jouer en Premier League était une de mes ambitions car même dans un club moins visible et qui ne joue pas le top 5, c'est un championnat attractif".

Le Belge a été interviewé en marge d'un match amical de Sunderland dans le nord de la France, contre le Racing Lens. "Les gens vivent pour le football ici, il y a une vraie passion. Il n'y a qu'à voir le fait que 1500 supporters de Sunderland ont fait le déplacement pour ce match à Lens. Je ne regrette absolument pas mon choix", affirme Thomas Meunier.

Meunier n'a pas été convaincu par l'offre du LOSC 

Pourtant, ce choix a été un peu forcé par les circonstances. Car le projet initial du Diable Rouge de 34 ans n'était pas forcément de quitter Lille. "Le fait d'être libre et international ouvre des portes et je voulais voir mes options", reconnaît-il. 


"Le président du LOSC, Olivier Létang m'a fait une proposition et j'ai écouté", raconte Meunier. "C'était compliqué d'y répondre favorablement. Après deux très bonnes saisons, je m'attendais à un petit effort de la part d'Olivier, qui est un businessman hors-pair. C'est plutôt sa décision que la mienne si je ne suis pas resté". 

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