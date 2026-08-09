Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros
Photo: AI generated
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Robbie Ure, arrivé en 2023 des Glasgow Rangers, n'a pas vraiment reçu sa chance en équipe A au RSC Anderlecht. Parti en Suède, il y vit une année 2026 de folie jusqu'ici... et va décrocher un transfert prestigieux. L'Irlandais va en effet s'engager au FC Séville.

En 2023, Robbie Ure arrive à Neerpede gratuitement en provenance des Glasgow Rangers. Un attaquant au style assez éloigné des standards du centre de formation du Sporting d'Anderlecht, et pour cause : Anderlecht peine à former des n°9, et a donc tendance à transférer de jeunes joueurs à ce poste - un autre exemple est celui de Keisuke Goto. 

Robbie Ure va progressivement s'imposer en Challenger Pro League avec le RSCA Futures, et cumulera 38 rencontres pour 12 buts inscrits. Mais il ne recevra pas vraiment sa chance en équipe A, devant se contenter d'une apparition en seconde partie de saison 2024-2025, avant de quitter les Mauve & Blanc. 

Robbie Ura va signer à Séville après avoir impressionné en Suède 

Ure s'engage alors en faveur d'un petit club suédois méconnu : l'IK Sirius. Après deux 9e place consécutives en 2024 et 2025, rien ne permettait de prévoir que durant cette saison 2026 (le championnat suédois se jouant sur une année civile), le petit club d'Uppsala survolerait l'Allsvenskan. 

L'IK Sirius compte en effet 11 points d'avance en tête du championnat à mi-saison, et peut en bonne partie remercier les performances de Robbie Ure. L'ex-Mauve désormais âgé de 22 ans compte 20 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Et Sirius va désormais devoir faire sans lui.

La BBC annonce en effet que l'attaquant écossais va quitter la Suède pour l'Espagne : il devrait rejoindre le FC Séville contre un montant estimé à 9,3 millions d'euros. Fabrizio Romano précise que Ure va passer ses tests médicaux la semaine prochaine, et s'engager jusqu'en 2031 en Liga.

Les supporters du RSC Anderlecht peuvent le voir de deux façons. La première est de considérer que la direction sportive précédente, qui avait également laissé filer Lucas Stassin à Westerlo et envoyé Keisuke Goto en prêt à Saint-Trond, avait décidément bien du mal à repérer ce qui faisait un bon attaquant de pointe.

Mais la deuxième façon de voir les choses est que Robbie Ure, en signant au FC Séville, devrait a priori rapporter une petite somme aux Mauves, qui avaient inclus un pourcentage à la revente (d'un montant inconnu) dans son transfert à l'IK Sirius. C'est toujours ça de pris.

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