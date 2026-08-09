"On savait que ça serait un bide" : Jesse Bisiwu très critiqué après ses débuts avec le Barça

Jesse Bisiwu a joué ses premières minutes avec le FC Barcelone lors du match amical contre l'Udinese. Une première compliquée pour le Belge de 18 ans, qui a déjà reçu de nombreuses critiques de la part des supporters catalans sur les réseaux sociaux.

Jesse Bisiwu a découvert ce que signifie porter le maillot du FC Barcelone. À peine arrivé en Catalogne, le Belge de 18 ans était déjà observé de très près pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Le Diablotin a participé au match amical face à l'Udinese, perdu 1-0 par les Catalans. Une première forcément particulière pour un joueur qui évoluait avec le Club NXT il y a peu.

10 millions d'euros pour un joueur de l'équipe réserve du Club de Bruges

Son transfert avait attiré l'attention. Barcelone a déboursé environ dix millions d'euros pour aller chercher un joueur qui évoluait avec l'équipe réserve du Club de Bruges. Une somme importante qui crée forcément des attentes, même pour un garçon de 18 ans qui découvre un nouveau club, un nouveau pays et un environnement totalement différent. Le changement est énorme et il faudra un temps d'adaptation. Face à l'Udinese, Bisiwu n'a disputé que moins de 45 minutes. Il était stressé et n'a pas réussi à montrer les qualités qui avaient convaincu le Barça de miser sur lui.

Des commentaires très durs envers Jesse Bisiwu

Cela n'a pas empêché certains supporters de tirer rapidement leurs conclusions. Sur X, les commentaires publiés sous les messages du compte @ActualiteBarca étaient très durs. "On savait que ça serait un bide", pouvait-on lire. D'autres ont jugé son entrée "très bof" ou "très mid", et un twittos l'a trouvé "nonchalant comme Olise". Des réactions sévères après une mi-temps dans un match de préparation. Bisiwu découvre cette partie moins agréable de la vie dans un très grand club.

La fanbase du Barça analyse tout et peut être cruel avec certains joueurs

Car à Barcelone, chaque prestation est regardée, commentée et analysée par des millions de personnes. Une mauvaise passe ou un dribble manqué peut faire le tour des réseaux sociaux. Pour Bisiwu, le plus important sera de ne pas accorder trop d'importance à ces premières réactions. Le Barça ne l'a pas recruté pour dix millions d'euros sur la base d'un seul match. Le club connaît son potentiel et sait ce qu'il a montré à Bruges. Bisiwu aura besoin de temps pour trouver ses repères, comprendre ce que son entraîneur attend de lui et jouer avec plus de liberté.

Une longue saison 2026/2027 pour le FC Barcelone

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La saison sera longue, avec la Liga, la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Barcelone aura besoin de tout son groupe et Bisiwu devrait avoir d'autres occasions de montrer pourquoi le club catalan est venu le chercher en Belgique. Le premier rendez-vous arrivera le 23 août, avec un déplacement à Elche pour lancer la saison de Liga. À lui de profiter des minutes qu'il recevra pour faire oublier cette première sortie compliquée.