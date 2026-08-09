Ayensa et Trouillet sortis avant Ilaimaharitra, sifflé : les raisons des choix contestés de Vincent Euvrard

Le triple changement réalisé par Vincent Euvrard à la 70e minute n'a pas été compris par tous, ce samedi soir. Le T1 des Rouches a justifié ses choix en conférence de presse, lui qui a surtout dû penser aux joueurs qui ne sont pas encore à 100 %.

Vincent Euvrard essuie quelques critiques de supporters après le partage concédé dans les dernières minutes par le Standard contre le Cercle de Bruges. Les Rouches ont certes eu les occasions pour marquer quatre, cinq, voire six buts, y compris en toute fin de match, mais le triple changement réalisé par le T1 à la 70e n'a pas été compris par tous.

Pourquoi Dennis Ayensa, auteur d'un doublé, a-t-il cédé sa place si tôt ?

Double buteur, Dennis Ayensa a en effet cédé sa place, au même titre qu'Alexis Trouillet, plutôt très bien dans son match, et Bernard Nguene. Des changements et des choix expliqués par Vincent Euvrard en conférence de presse. Il a notamment dévoilé sa réflexion derrière la titularisation un peu surprise d'Ayensa, qui nous a lui-même avoué qu'il avait été surpris lorsqu'il a appris sa présence dans le onze de base.

"Nguene était le meilleur attaquant de la préparation, et Bruny Nsimba a bien commencé avant d'avoir un petit problème aux ischios qui a fait qu'on a dû le protéger. Cette semaine à l'entraînement, c'est Dennis (Ayensa) qui m'avait laissé la meilleure impression, mais on savait qu'il n'avait que 60 ou maximum 70 minutes dans les jambes. Il a répondu avec une très belle performance et un doublé", a réagi Vincent Euvrard, qui ne pouvait pas compter sur Timothé Nkada.

Alexis Trouillet n'avait pas non plus 90 minutes dans les jambes

Quant à la sortie du très bon Alexis Trouillet pour Rayan Touzghar : "Rayan est tombé malade dans la nuit de jeudi à vendredi, et il toussait encore beaucoup ce vendredi quand il devait réaliser des efforts à haute intensité. Il aurait potentiellement pu commencer, mais il n'était pas assez fit pour jouer plus de trente minutes."

"De son côté, Trouillet a senti une petite douleur à l'adducteur la semaine dernière. Le triangle du milieu de terrain contre la Juventus était bien et Alexis a confirmé beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, mais il n'avait pas encore non plus 90 minutes dans les jambes."



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Pour rester dans le cœur du jeu, Vincent Euvrard s'est également exprimé sur les sifflets entendus à l'encontre de Marco Ilaimaharitra à sa sortie. "Il a joué toute la préparation, et celui qui regardera son match verra qu'il était très, très bien pendant 35 minutes. C'est vrai qu'il a perdu de la qualité par la suite, mais comme toute l'équipe. La recherche de son remplaçant sur le marché des transferts ? Ce n'est pas le moment d'en parler."

Dimitri Lavalée "revient de loin" mais "a déjà montré de belles choses"

Pour conclure, Vincent Euvrard a également détaillé le cas Dimitri Lavalée, qui était au moins attendu sur le banc, mais qui n'y figurait pas. "Selon moi, il n'était pas encore prêt et c'est pourquoi c'est Daan Dierckx qui figurait sur le banc. Dimi revient de loin, il a réalisé une bonne préparation même s'il a un peu raté son match face au Viktoria Köln, mais il a surtout bien digéré les minutes qu'il a jouées."

"Quand tu reviens après une aussi longue blessure, c'est normal d'avoir quelques moments de creux. Je suis déjà content qu'il ait digéré ce qu'il a fait jusqu'à présent et il a déjà montré de belles choses. Il deviendra un atout au fur et à mesure de la saison", a conclu Vincent Euvrard qui pourra, dans quelques semaines, faire de vrais choix dans ses changements, et plus seulement remplacer des joueurs qui ne sont plus à 100 %.