Bruges n'en a pas assez : après Virgili, le Club va - encore - mettre 12 millions d'euros sur un ailier !

Le mercato du Club de Bruges continue de défier toutes les mesures - belges, en tout cas. Après avoir officialisé l'arrivée de Jan Virgili pour renforcer leur ligne offensive, les Blauw & Zwart seraient proches de conclure le transfert de Romain Esse, en provenance de Crystal Palace.

Le Club de Bruges a perdu Christos Tzolis cet été contre 40 millions d'euros, un transfert sortant record au sein du football belge, mais les Blauw & Zwart ne semblent pas affaiblis pour autant. Après avoir annoncé l'arrivée, cette semaine, de Jan Virgili pour renforcer le flanc gauche, voilà qu'un ailier droit est en approche au Jan Breydel.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Club de Bruges serait en effet tout proche de conclure l'arrivée de Romain Esse (21 ans), ailier droit anglais qui arrive en provenance de Crystal Palace. Les deux clubs auraient trouvé un accord à hauteur de 12 millions d'euros - soit le même montant dépensé par Bruges pour Jan Virgili sur l'autre flanc. Crystal Palace conserverait un pourcentage à la revente.

🚨 EXCL - Romain Esse is one step away from joining Club Brugge! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇮



🔵⚫️ Crystal Palace and the Blauw & Zwart are finalising an agreement worth around €12M, including a sell-on percentage.



✍🏻 Esse is expected to sign a contract until June 2030 with the Club. Medical tests… pic.twitter.com/uOuGI7iakH — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 9, 2026

Un concurrent plutôt qu'un remplaçant à Carlos Forbs

Romain Esse devrait signer jusqu'en 2030, sous réserve de réussite de sa visite médicale prévue la semaine prochaine en Belgique. Son arrivée va solidement accroître la concurrence sur le flanc droit des Gazelles, où Carlos Forbs est jusqu'à présent le titulaire indiscutable.

Avec la Ligue des Champions à venir, Ivan Leko sera bien sûr très heureux de disposer d'une option en plus afin de laisser souffler Forbs - déjà buteur dès son premier match de championnat cette saison. Jusqu'à présent, ses seuls ailiers droits de réserve étaient des jeunes issus du centre de formation.





Ce transfert ne signifie donc pas forcément que Bruges s'attend à un départ de Forbs, mais plutôt que le poste n'était pas doublé jusqu'ici. Reste que peu de clubs en Belgique peuvent se permettre de mettre 12 millions d'euros sur un joueur qui pourrait bien ne pas être directement titulaire !