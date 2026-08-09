🎥 Des débuts en fanfare : Kos Karetsas inscrit déjà une merveille contre Arsenal en amical !

Konstantinos Karetsas a signé au Borussia Dortmund contre 30 millions d'euros cet été. Un transfert record pour le KRC Genk, et un gros investissement pour les Schwarzgelben. Mais les débuts de l'international grec leur donnent raison : Karetsas a inscrit un superbe but face à Arsenal.

Inscrire un véritable bijou de frappe enroulée face aux finalistes de la dernière Ligue des Champions et champions d'Angleterre en titre : voilà le genre de carte de visite qu'a laissé Konstantinos Karetsas pour sa toute première prestation avec le Borussia Dortmund.

Ce dimanche, lors d'un match amical dans le cadre de l'Emirates Cup, mini-tournoi organisé par Arsenal, Karetsas a fait ses débuts pour son nouveau club. Transféré pour 30 millions d'euros cet été, il était attendu au tournant. Et le jeune surdoué de 18 ans n'a pas déçu.

Un superbe but pour Karetsas contre Arsenal

Peu avant la demi-heure, Konstantinos Karetsas a en effet ponctué une attaque allemande d'une superbe frappe enroulée depuis le côté droit, qui s'est terminée dans la lucarne de Kepa. Le Borussia faisait le break pour l'occasion face aux Gunners.

Notons que du côté d'Arsenal, Christos Tzolis était titulaire. Si Karetsas est devenu le transfert sortant record du KRC Genk en signant au Borussia Dortmund, son compatriote Tzolis a quant à lui signé chez les Gunners contre 40 millions d'euros, soit un record pour le championnat belge.