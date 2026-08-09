🎥 Des débuts en fanfare : Kos Karetsas inscrit déjà une merveille contre Arsenal en amical !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Des débuts en fanfare : Kos Karetsas inscrit déjà une merveille contre Arsenal en amical !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Konstantinos Karetsas a signé au Borussia Dortmund contre 30 millions d'euros cet été. Un transfert record pour le KRC Genk, et un gros investissement pour les Schwarzgelben. Mais les débuts de l'international grec leur donnent raison : Karetsas a inscrit un superbe but face à Arsenal.

Inscrire un véritable bijou de frappe enroulée face aux finalistes de la dernière Ligue des Champions et champions d'Angleterre en titre : voilà le genre de carte de visite qu'a laissé Konstantinos Karetsas pour sa toute première prestation avec le Borussia Dortmund. 

Ce dimanche, lors d'un match amical dans le cadre de l'Emirates Cup, mini-tournoi organisé par Arsenal, Karetsas a fait ses débuts pour son nouveau club. Transféré pour 30 millions d'euros cet été, il était attendu au tournant. Et le jeune surdoué de 18 ans n'a pas déçu. 

Un superbe but pour Karetsas contre Arsenal

Peu avant la demi-heure, Konstantinos Karetsas a en effet ponctué une attaque allemande d'une superbe frappe enroulée depuis le côté droit, qui s'est terminée dans la lucarne de Kepa. Le Borussia faisait le break pour l'occasion face aux Gunners. 

Notons que du côté d'Arsenal, Christos Tzolis était titulaire. Si Karetsas est devenu le transfert sortant record du KRC Genk en signant au Borussia Dortmund, son compatriote Tzolis a quant à lui signé chez les Gunners contre 40 millions d'euros, soit un record pour le championnat belge. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Borussia Dortmund
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

23:50
La fin de la série noire : Wouter Vrancken remporte enfin sa première victoire avec Heart of Midlothian

La fin de la série noire : Wouter Vrancken remporte enfin sa première victoire avec Heart of Midlothian

23:30
Gros coup dur pour l’Antwerp : la recrue estivale quitte le terrain en larmes

Gros coup dur pour l’Antwerp : la recrue estivale quitte le terrain en larmes

23:00
La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison" Interview

La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison"

22:20
Un cadre de l'Union va-t-il rejoindre un ancien de Genk en Italie ?

Un cadre de l'Union va-t-il rejoindre un ancien de Genk en Italie ?

22:40
Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL Analyse

Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL

21:40
1
Mika Godts confirme les discussions avec le PSG, mais continuera à se donner à fond pour l'Ajax

Mika Godts confirme les discussions avec le PSG, mais continuera à se donner à fond pour l'Ajax

22:00
Le transfert de Romelu Lukaku vers Fenerbahçe est toujours en bonne voie

Le transfert de Romelu Lukaku vers Fenerbahçe est toujours en bonne voie

21:00
15
Mario Kohnen était surtout satisfait de la deuxième période de Charleroi contre OHL

Mario Kohnen était surtout satisfait de la deuxième période de Charleroi contre OHL

21:00
2
Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

20:30
Annoncé absent pour le premier match de l'Ajax, Mika Godts a finalement joué et délivré un assist

Annoncé absent pour le premier match de l'Ajax, Mika Godts a finalement joué et délivré un assist

20:00
Une neuvième arrivée estivale pour le RFC Liège

Une neuvième arrivée estivale pour le RFC Liège

19:40
En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

19:06
Thomas Meunier aurait aimé rester à Lille : "Je m'attendais à un petit effort de leur part..."

Thomas Meunier aurait aimé rester à Lille : "Je m'attendais à un petit effort de leur part..."

18:15
Bruges n'en a pas assez : après Virgili, le Club va - encore - mettre 12 millions d'euros sur un ailier !

Bruges n'en a pas assez : après Virgili, le Club va - encore - mettre 12 millions d'euros sur un ailier !

17:15
Après Karetsas, nouvelle grosse vente pour Genk ? Plusieurs clubs sont sur le coup

Après Karetsas, nouvelle grosse vente pour Genk ? Plusieurs clubs sont sur le coup

17:45
Avec un but magnifique, La Gantoise lance très bien sa saison contre le KV Malines

Avec un but magnifique, La Gantoise lance très bien sa saison contre le KV Malines

15:34
Débuts difficiles pour Jesse Bisiwu ? Son coach n'est pas d'accord !

Débuts difficiles pour Jesse Bisiwu ? Son coach n'est pas d'accord !

15:00
Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros

Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros

14:38
1
Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison

Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison

14:00
1
Les Mauves de Vitor Bruno et la première d'Edward Still chez les Loups : suivez Anderlecht - RAAL en direct

Les Mauves de Vitor Bruno et la première d'Edward Still chez les Loups : suivez Anderlecht - RAAL en direct

13:20
René Mitongo face à une concurrence folle : après Salah, une autre star en approche à Trabzonspor

René Mitongo face à une concurrence folle : après Salah, une autre star en approche à Trabzonspor

13:40
"On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise

"On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise

13:00
🎥 Hugo Cuypers commence à enchaîner les buts avec le CF Monterrey

🎥 Hugo Cuypers commence à enchaîner les buts avec le CF Monterrey

12:30
Un "nouveau Karetsas" à Genk ? Le club a repéré un très jeune talent

Un "nouveau Karetsas" à Genk ? Le club a repéré un très jeune talent

12:00
Après l'Inter, la Premier League : un cadre de l'Union proche d'un gros transfert

Après l'Inter, la Premier League : un cadre de l'Union proche d'un gros transfert

11:35
"On m'a appelé pour me proposer son retour" : Marc Wilmots raconte les regrets d'un ancien espoir du Standard

"On m'a appelé pour me proposer son retour" : Marc Wilmots raconte les regrets d'un ancien espoir du Standard

10:37
"On savait que ça serait un bide" : Jesse Bisiwu très critiqué après ses débuts avec le Barça

"On savait que ça serait un bide" : Jesse Bisiwu très critiqué après ses débuts avec le Barça

10:12
Trop, c'est trop pour la FIFA : l'instance dénonce les attaques contre Gianni Infantino

Trop, c'est trop pour la FIFA : l'instance dénonce les attaques contre Gianni Infantino

09:38
1
Bientôt dans les plans de Marc van Bommel ? Un Diablotin marque et impressionne avec le PSV

Bientôt dans les plans de Marc van Bommel ? Un Diablotin marque et impressionne avec le PSV

09:10
1
"Il ne devrait pas y avoir de terrains synthétiques" : Saint-Trond avantagé par son terrain ?

"Il ne devrait pas y avoir de terrains synthétiques" : Saint-Trond avantagé par son terrain ?

08:40
L’AS Roma veut mettre le prix pour un Diable Rouge, mais pose une condition majeure

L’AS Roma veut mettre le prix pour un Diable Rouge, mais pose une condition majeure

08:00
Georges-Louis Bouchez émet l'idée d'une fusion entre ses Francs Borains et Mons

Georges-Louis Bouchez émet l'idée d'une fusion entre ses Francs Borains et Mons

07:30
Ayensa et Trouillet sortis avant Ilaimaharitra, sifflé : les raisons des choix contestés de Vincent Euvrard Interview

Ayensa et Trouillet sortis avant Ilaimaharitra, sifflé : les raisons des choix contestés de Vincent Euvrard

07:00
1
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

08/08
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

08/08

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle Utd Newcastle Utd 23/08 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved