"Ça dit beaucoup de son potentiel" : un jeune talent du Standard proche de ses grands débuts ?

Intégré au noyau A pour la préparation et conservé par Vincent Euvrard au début de la saison, Noa Sy n'a pas encore fait ses grands débuts avec l'équipe première du Standard. Cela pourrait cependant être pour bientôt, si l'on se fie aux propos du T1 des Rouches, ce jeudi en conférence de presse. Le défenseur de 19 ans, capable d'évoluer sur la gauche comme dans une position plus centrale, représente une réelle option pour lui. .

Deux jours avant la réception de l'Antwerp, ce jeudi en conférence de presse, Vincent Euvrard a répondu à plusieurs questions sur les derniers dossiers de l'été et sur son noyau après la fermeture du mercato estival.

Un noyau dont le T1 des Rouches a assuré être satisfait. Pour plusieurs raisons, et notamment parce que son milieu de terrain et son secteur offensif sont bien plus fournis que la saison dernière. Chaque poste est doublé, et certains joueurs polyvalents peuvent même faire office de troisième, voire de quatrième joueur à un autre poste que le leur, à l'image de Bernard Nguene, pouvant aussi bien jouer sur un côté qu'en pointe.

Noa Sy est une réelle option pour Vincent Euvrard

L'effectif liégeois semble tout de même moins bien fourni défensivement et notamment au poste de latéral gauche, où Gustav Mortensen est le seul joueur du noyau qui y a véritablement été formé. Mais selon Vincent Euvrard, d'autres options existent.

"Il y a évidemment Tobias Mohr qui a déjà joué là la saison dernière, mais aussi Noa Sy, qui a été formé au milieu de terrain et en défense centrale, mais qui pourrait manquer d'un peu de taille et de puissance pour jouer dans l'axe."

Le jeune joueur de 19 ans n'est toutefois pas loin du tout de devenir la première solution de repli en cas de problème avec Gustav Mortensen. "Il n'a pas encore joué en A, mais il reste avec nous, ce qui dit beaucoup de son potentiel. Il peut jouer comme défenseur central gauche dans une défense à 3 ou sur le côté gauche dans une défense à 4", a détaillé Vincent Euvrard.



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Le T1 des Rouches est satisfait de la profondeur de son noyau

Un profil qui ressemble donc quelque peu à celui de Henry Lawrence, qui se prêterait bien au système hybride du Standard, mais qui est évidemment bien différent de celui de Mortensen, plus offensif. Tout dépendra donc des prestations du Danois, qui n'est pas des plus rassurants en ce début de saison, et des besoins de Vincent Euvrard, mais voir Noa Sy faire ses débuts en équipe première à court terme est loin d'être une utopie.

Le poste de latéral gauche ne fait donc pas peur à Vincent Euvrard, au même titre que les autres. "Il y a Lawrence et Fossey de l'autre côté. Avoir, avec Lawrence, un joueur comme ça sur le banc après tout ce qu'il nous a donné la saison dernière... En tant qu'entraîneur, on ne peut qu'être satisfait."

Et en défense centrale. "Quand Lavalée reviendra, on aura quatre défenseurs centraux (avec Karamoko, Hautekiet et Dierckx)." Voire cinq ou six si le Standard joue dans une défense à 3, avec Lawrence pouvant officier sur la droite de la charnière, et donc Sy sur la gauche. Si le secteur défensif des Rouches semble donc moins fourni à première vue, Vincent Euvrard n'en demeure pas moins satisfait, lui qui pourra encore demander à Marc Wilmots de réaliser des ajustements au mois de janvier, période à laquelle Josué Homawoo devrait également revenir de blessure.