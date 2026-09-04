Interview "Ça dit beaucoup de son potentiel" : un jeune talent du Standard proche de ses grands débuts ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Ça dit beaucoup de son potentiel" : un jeune talent du Standard proche de ses grands débuts ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Intégré au noyau A pour la préparation et conservé par Vincent Euvrard au début de la saison, Noa Sy n'a pas encore fait ses grands débuts avec l'équipe première du Standard. Cela pourrait cependant être pour bientôt, si l'on se fie aux propos du T1 des Rouches, ce jeudi en conférence de presse. Le défenseur de 19 ans, capable d'évoluer sur la gauche comme dans une position plus centrale, représente une réelle option pour lui. .

Deux jours avant la réception de l'Antwerp, ce jeudi en conférence de presse, Vincent Euvrard a répondu à plusieurs questions sur les derniers dossiers de l'été et sur son noyau après la fermeture du mercato estival.

Un noyau dont le T1 des Rouches a assuré être satisfait. Pour plusieurs raisons, et notamment parce que son milieu de terrain et son secteur offensif sont bien plus fournis que la saison dernière. Chaque poste est doublé, et certains joueurs polyvalents peuvent même faire office de troisième, voire de quatrième joueur à un autre poste que le leur, à l'image de Bernard Nguene, pouvant aussi bien jouer sur un côté qu'en pointe.

Noa Sy est une réelle option pour Vincent Euvrard

L'effectif liégeois semble tout de même moins bien fourni défensivement et notamment au poste de latéral gauche, où Gustav Mortensen est le seul joueur du noyau qui y a véritablement été formé. Mais selon Vincent Euvrard, d'autres options existent.

"Il y a évidemment Tobias Mohr qui a déjà joué là la saison dernière, mais aussi Noa Sy, qui a été formé au milieu de terrain et en défense centrale, mais qui pourrait manquer d'un peu de taille et de puissance pour jouer dans l'axe."

Le jeune joueur de 19 ans n'est toutefois pas loin du tout de devenir la première solution de repli en cas de problème avec Gustav Mortensen. "Il n'a pas encore joué en A, mais il reste avec nous, ce qui dit beaucoup de son potentiel. Il peut jouer comme défenseur central gauche dans une défense à 3 ou sur le côté gauche dans une défense à 4", a détaillé Vincent Euvrard.

Lire aussi… "Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

Le T1 des Rouches est satisfait de la profondeur de son noyau

Un profil qui ressemble donc quelque peu à celui de Henry Lawrence, qui se prêterait bien au système hybride du Standard, mais qui est évidemment bien différent de celui de Mortensen, plus offensif. Tout dépendra donc des prestations du Danois, qui n'est pas des plus rassurants en ce début de saison, et des besoins de Vincent Euvrard, mais voir Noa Sy faire ses débuts en équipe première à court terme est loin d'être une utopie.

Le poste de latéral gauche ne fait donc pas peur à Vincent Euvrard, au même titre que les autres. "Il y a Lawrence et Fossey de l'autre côté. Avoir, avec Lawrence, un joueur comme ça sur le banc après tout ce qu'il nous a donné la saison dernière... En tant qu'entraîneur, on ne peut qu'être satisfait."

Et en défense centrale. "Quand Lavalée reviendra, on aura quatre défenseurs centraux (avec Karamoko, Hautekiet et Dierckx)." Voire cinq ou six si le Standard joue dans une défense à 3, avec Lawrence pouvant officier sur la droite de la charnière, et donc Sy sur la gauche. Si le secteur défensif des Rouches semble donc moins fourni à première vue, Vincent Euvrard n'en demeure pas moins satisfait, lui qui pourra encore demander à Marc Wilmots de réaliser des ajustements au mois de janvier, période à laquelle Josué Homawoo devrait également revenir de blessure.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (05/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Essentiel au Standard, Ibe Hautekiet revient sur la rumeur Lazio Rome : "J'ai promis au coach d'être honnête" Interview

Essentiel au Standard, Ibe Hautekiet revient sur la rumeur Lazio Rome : "J'ai promis au coach d'être honnête"

11:00
Une recrue d'Anderlecht sait qu'elle doit mieux faire : "Je n'étais pas à mon meilleur niveau aujourd'hui"

Une recrue d'Anderlecht sait qu'elle doit mieux faire : "Je n'étais pas à mon meilleur niveau aujourd'hui"

11:30
"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité" Interview

"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

16:40
Tout juste arrivé en Italie, Thomas Henry doit déjà passer par la case infirmerie

Tout juste arrivé en Italie, Thomas Henry doit déjà passer par la case infirmerie

09:00
Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal"

Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal"

10:30
1
Comment remplacer Carlos Forbs ? Trois changements dans le groupe de Bruges

Comment remplacer Carlos Forbs ? Trois changements dans le groupe de Bruges

10:00
"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard Interview

"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

14:44
Michel-Ange Balikwisha revit déjà à Gand : "Je veux retrouver le plaisir de jouer"

Michel-Ange Balikwisha revit déjà à Gand : "Je veux retrouver le plaisir de jouer"

09:30
Genk est allé le chercher en Côte d'Ivoire : voici le dernier transfert des Limbourgeois

Genk est allé le chercher en Côte d'Ivoire : voici le dernier transfert des Limbourgeois

08:00
Sur le gong : l'Antwerp boucle un renfort en provenance de France

Sur le gong : l'Antwerp boucle un renfort en provenance de France

23:30
Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League

Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League

07:30
Rik De Mil a trouvé la formule gagnante : La Gantoise impressionne et signe un 12 sur 12

Rik De Mil a trouvé la formule gagnante : La Gantoise impressionne et signe un 12 sur 12

23:55
Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"

Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"

23:20
Anderlecht veut s'en séparer, mais refuse de le laisser partir : situation improbable pour Adriano Bertaccini

Anderlecht veut s'en séparer, mais refuse de le laisser partir : situation improbable pour Adriano Bertaccini

23:20
Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai

Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai

22:45
4
LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0) Live

LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0)

21:56
OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

22:30
Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

22:22
La guerre est déclarée entre la FIFA et l'UEFA : la situation se complique pour Gianni Infantino

La guerre est déclarée entre la FIFA et l'UEFA : la situation se complique pour Gianni Infantino

23:00
OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

20:11
Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

20:53
Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

22:04
1
Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

21:00
Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

21:40
Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

21:20
Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

19:57
Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

20:40
Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

20:19
Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

19:40
Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

19:00
OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

00:02
Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

18:00
Live mercato (03/09) : dernier transfert de l'Antwerp : un joueur emblématique quitte le Bosuil

Live mercato (03/09) : dernier transfert de l'Antwerp : un joueur emblématique quitte le Bosuil

00:48
Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

18:30
OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

17:35
OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

17:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-0 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé JoBg JoBg a propos de Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal" JoBg JoBg a propos de Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai Pogi Pogi a propos de Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League Pogi Pogi a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi Pogi Pogi a propos de Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc 051961rouche 051961rouche a propos de Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved