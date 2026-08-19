La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen

Auteur d'une très bonne entrée en matière en début d'année civile, Gustav Mortensen est plus que rentré dans le rang au Standard et était l'un des maillons faibles des deux premiers matchs officiels de la saison. Le Danois est loin d'être mauvais, mais il a besoin de davantage de concurrence.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Lyngby contre un million d'euros, Gustav Mortensen était venu combler un vide au Standard, qui n'avait plus de latéral gauche titulaire pour la deuxième partie de saison.

Il n'en avait déjà pas pour la première, d'ailleurs, ce pourquoi Tobias Mohr occupait provisoirement le poste. Le Standard ne comptait plus sur Alexandro Calut ni sur Boli Bolingoli et cherchait un nouveau titulaire en puissance.

Gustav Mortensen n'a jamais vraiment connu la concurrence au Standard

Il l'avait trouvé avec le Danois de 22 ans, très bon lors des premiers matchs suivant son arrivée et ce jusqu'à la fin de la phase classique. Il était alors rentré dans le rang lors des Europe Play-Offs, laissant croire à une baisse de régime légitime après avoir très rapidement montré de bons signes d'adaptation à un niveau bien supérieur à la D2 danoise où il évoluait.

En fin de saison dernière, le poste de latéral gauche apparaissait même comme prioritaire en vue du mercato estival, puisque Gustav Mortensen semblait aussi victime du manque de concurrence à sa position. Seul titulaire potentiel, il était systématiquement assuré d'une place dans le onze de base pour autant qu'il restait en bonne forme physique.

C'est encore le cas en ce début de saison, puisque le Standard a recruté en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque, mais pas de défenseur latéral, alors que la baisse de forme de Mortensen se poursuit et que, de l'autre côté, un Marlon Fossey qui arrive en fin de contrat n'est pas non plus à son meilleur niveau.





Une première sortie en onze matchs... à la 89e minute

Tobias Mohr, qui l'a remplacé derrière les casernes, peut toujours dépanner à ce poste, au même titre que Henry Lawrence, mais Mortensen était, à Malines, titularisé à cette position pour la onzième fois consécutive en match officiel (Mohr était titulaire à Charleroi pour la première journée des Europe Play-Offs) et n'a pas joué 90 minutes pour la première fois de ces onze matchs le week-end dernier : il en a joué 89.

Malgré ce temps de jeu sans partage, Gustav Mortensen n'y est pas dans ce début de saison, et Therence Koudou en a bien profité pour le dépasser et centrer un nombre incalculable de fois dimanche soir, surtout en seconde période. Une situation qui doit alerter la direction du Standard : Mortensen a besoin d'une vraie concurrence, et assez vite.

Le Standard a encore besoin d'un arrière gauche

L'ancien international espoirs danois est très loin d'être un mauvais joueur, mais retrouver de l'incertitude quant à sa place de titulaire ne pourrait que lui faire le plus grand bien, lui qui ne se démarque plus que par ses très nombreuses courses à haute intensité et ses kilomètres parcourus qui restent largement parmi les plus élevés du noyau.

Le Standard en a besoin, aussi, en prévision d'une éventuelle absence de Mortensen pendant la saison qui peut toujours arriver et qui obligerait Vincent Euvrard à aligner un joueur qui ne serait pas dans sa position préférentielle. Un départ reste également possible en cas de belle offre, mais difficile d'imaginer Norwich ou un autre club proposer plus de six millions d'euros après un tel début de saison.