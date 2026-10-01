Deux Diables mis à l'honneur avant la Turquie : Youri Tielemans s'est chargé de les récompenser

Belle surprise pour Mika Godts et Maxim De Cuyper avant d'affronter la Turquie. Les deux Belges ont reçu une récompense des mains de leur capitaine, Youri Tielemans, pour célébrer leur parcours international.

À la veille du match contre la Turquie en Ligue des Nations, les Diables Rouges ont mis deux joueurs à l'honneur. Mika Godts et Maxim De Cuyper ont reçu chacun un trophée au sein du groupe. Une même cérémonie pour deux étapes très différentes : le premier vient de commencer son histoire avec la Belgique et le second vient de franchir le cap des 25 sélections.

Godts a été récompensé pour sa première apparition officielle avec la Belgique. Une étape importante pour l'ailier, qui n'a pas mis longtemps à se montrer sous son nouveau maillot. Lundi contre la France, il a été l'un des Belges les plus dangereux dans les derniers mètres. Malgré la défaite, sa prestation a laissé une bonne impression.

Mika Godts profite de l'absence de Jérémy Doku

Cet été, le Paris Saint-Germain est allé le chercher à l'Ajax Amsterdam pour une somme proche des 50 millions d'euros. Avec les Diables, une place pourrait s'ouvrir pour lui. Jérémy Doku, de retour de blessure, n'a pas été appelé pour ce rassemblement. Godts a l'occasion de s'installer et de devenir un vrai concurrent sur l'aile gauche.

De Cuyper connaît beaucoup mieux la sélection. Le latéral gauche a reçu son trophée pour avoir atteint les 25 sélections avec la Belgique. Une barre symbolique qui montre le chemin parcouru depuis ses débuts. Là où Godts découvre le niveau international, De Cuyper commence doucement à faire partie des joueurs habitués aux rassemblements des Diables.

Youri Tielemans remet les deux trophées



C'est Youri Tielemans qui a remis les récompenses aux deux joueurs. Le capitaine belge a pris la pose avec Godts et De Cuyper, un moment partagé sur le compte Instagram de l'équipe nationale. Après cette petite parenthèse, place à la Turquie vendredi soir.