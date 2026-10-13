Coup dur pour un club de D1B, qui perd un cadre pour de longs mois

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Le Patro Eisden Maasmechelen a remporté dimanche à domicile son premier match sous les ordres d'Emilio Ferrera, 1-0 contre le Jong Genk. Mais la blessure de Stef Peeters, tôt dans le match, est venue gâcher la fête : l'ancien de l'AS Eupen risque d'être absent longtemps.

"Stef Peeters a dû quitter le terrain sur blessure à la 30e minute du match dimanche après-midi. Comme on le craignait, le verdict est extrêmement dur pour Stef Peeters et donc pour le Patro. Stef a subi une fracture", a annoncé le Patro Eisden Maasmechelen sur ses réseaux sociaux à la suite de cette blessure.

"Les prochains jours permettront de déterminer si Stef devra être opéré. Selon toute vraisemblance, ce sera très probablement le cas. Le Patro Eisden accompagnera et soutiendra Stef durant cette période difficile qui l'attend".

Le Patro Eisden Maasmechelen devra se passer un temps de Stef Peeters 

Juste après la rencontre, Emilio Ferrera avait déjà compris que la situation ne s'annonçait pas bonne pour Stef Peeters et sa blessure. "Nous sommes bien sûr heureux de la victoire et des trois points", a-t-il entamé lors de sa conférence de presse à domicile.

L'entraîneur nourrissait déjà de sérieuses craintes dimanche après-midi. "Les trois points étaient nécessaires et très importants. C'est une victoire qui nous a beaucoup coûté. Stef Peeters a dû aller à l'hôpital".

L'entraîneur Ferrera était déjà pessimiste pour Stef Peeters après la victoire 

"Nous craignons que la situation ne soit pas bonne et que ce ne soit pas très encourageant. Je suis évidemment heureux de la victoire, mais ce qui lui est arrivé est vraiment regrettable. Nous ne savions évidemment pas à quel point c'était grave".

"J'avais le sentiment qu'il était bien dans son match et qu'il le maîtrisait parfaitement. C'est un super joueur." Les circonstances exactes et la gravité de la blessure n'étaient pas encore connues à ce moment-là, mais le verdict est désormais tombé.

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