Pourquoi le capitaine Marlon Fossey a cédé sa place dès la mi-temps de Standard - Dender

Le capitaine Marlon Fossey n'a disputé que la première période de la rencontre entre le Standard et Dender, ce vendredi soir en Coupe de Belgique. L'Américain était en réalité malade, raison pour laquelle il a cédé sa place à Henry Lawrence.

Le Standard est rentré aux vestiaires avec un but d'avance ce vendredi soir contre Dender en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, après l'ouverture du score d'Adnane Abid.

Un peu poussifs en début de partie, les Rouches maîtrisent, à l'heure d'écrire ces lignes, leur adversaire du soir, mais Vincent Euvrard a tout de même été contraint à un changement forcé au repos.

Marlon Fossey a cédé sa place à Henry Lawrence. Et, comme indiqué, il ne s'agissait pas véritablement d'un choix du T1 des Rouches, puisque le capitaine américain était malade.

Marlon Fossey est malade

Déjà pas au top de sa forme durant la journée, il a tout de même tenu sa place au coup d'envoi, mais a indiqué au staff médical ne pas se sentir bien durant la mi-temps.

Lire aussi… LIVE : Tout le Standard s'endort, sauf Epolo›

Logique, donc, de le voir céder sa place à Henry Lawrence, qui ne compte pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison et qui reçoit une belle opportunité à saisir.