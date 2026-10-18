Les grands débuts d'Alexis De Sart avec Mons : "J'ai essayé d'amener du calme au ballon"

Son arrivée au RAEC Mons, en D1 FFA, était l'une des surprises de l'été. Alexis De Sart a décidé de reculer pour mieux sauter et de se relancer un échelon plus bas après des mois sans jouer. Et sa première titularisation était pour un match de gala, ce samedi face au Sporting Charleroi.

Il y avait peu de noms connus pour le spectateur occasionnel et peu habitué des divisions inférieures côté montois ce samedi en 16e de finale de la Croky Cup. Mais en plus de Loris Brogno, fils de Dante que l'on a connu en D1A sous le maillot du Beerschot, c'est bien sûr vers Alexis De Sart (29 ans) que tous les regards étaient tournés.

Le fils de Jean-François De Sart avait surpris tout le monde il y a une douzaine de jours quand, libre de tout contrat, il finissait par signer en D1 FFA. Son dernier match officiel datait déjà du mois... d'avril dernier et de la fin de saison du RFC Liège, éliminé en demi-finales aller pour la montée (il avait disputé le match aller, pas le match retour).

Alexis De Sart s'est bien senti

"Ca fait 6 mois sans jouer, j'ai travaillé de mon côté pendant l'été donc la base physique était là. Mais rien ne remplace les entraînements en groupe et, bien sûr, les matchs", reconnaît De Sart à notre micro après la rencontre. "C'était convenu avec le coach que je jouerais 45 minutes, j'en ai joué un peu plus vu le scénario du match".

Une heure de jeu lors de laquelle il a amené toute son expérience : sa qualité technique, son jeu long et son calme ont beaucoup apporté à un RAEC Mons qui a crânement joué sa chance. "Au fil du match, on se met à y croire, on se dit que ça finira par tomber de notre côté. Mais c'est tombé du leur", regrette Alexis De Sart. "Il faut se rendre compte de la différence de niveau entre les deux équipes, ce qu'on a montré est plus que positif".

C'est même, et Mario Kohnen le reconnaissait aisément, peut-être bien Mons qui méritait un peu plus que Charleroi dans ce match. "J'ai déjà été dans l'autre camp dans ce genre de situation. Contre un adversaire surmotivé et bien en place en bloc bas, dans des conditions pas habituelles pour des pros... C'est le jeu, et on a voulu en profiter aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'ils étaient prenables mais on a vu dès les 5-10 premières minutes qu'on savait trouver les espaces en contre".



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L'ancien du Standard et de STVV a quant à lui tenter d'aider son équipe à gérer ses temps forts comme faibles. "J'ai essayé de garder le ballon au maximum quand on le pouvait. C'est important de bien gérer les phases avec ballon pour respirer dans ce genre de match", explique De Sart. "La communication, aussi, est importante, parler à ses équipiers, c'est 50% du travail de fait. Il y a de la qualité dans cette équipe de Mons, maintenant, il faut essayer de mettre ça en place en championnat aussi".